Любовник-садист два месяца держал москвичку в плену

Жительница столицы чудом спаслась из плена. В неволе 32-летнюю женщину держал любовник.

Убежав от мучителя, москвичка сразу направилась в полицию. Женщина рассказала, что почти два месяца находилась в плену и подвергалась насилию. В неволе она оказалась из‐за 40-летнего сожителя, передает "360" со ссылкой на Telegram‐канал Hue.

По словам пострадавшей, она переехала к любимому в конце августа 2017 года. Почти сразу мужчина запер ее в квартире на северо-востоке Москвы. Фактически женщина жила на правах сексуальной рабыни. При этом сожитель постоянно угрожал убийством.

Чтобы у пленницы не возникало мыслей о побеге, мужчина регулярно избивал ее. Однако спустя два месяца женщине все-таки удалось выбраться. Пока мучителя не было дома, она нашла ключи от входной двери, а выйдя из квартиры, бросилась за помощью к соседям.

Садиста, который держал в заточении москвичку, уже задержали. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.