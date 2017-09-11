Беременная заманивала жертв к сумасшедшему маньяку с саблей

Запозднившихся девушек беременная попросила помочь инвалиду – а в итоге они оказались в плену у психически больного маньяка, вооруженного саблей. С этого балкона уже выпрыгивали обнаженные женщины.

Анастасия и Ольга возвращались домой после дискотеки через Кузьминки, но автомобиль сломался, и водитель был вынужден искать сторонней помощи. Девушки – одной 20, другой 28 лет – присели на лавочку, когда к ним подошла беременная женщина и попросила помочь обездвиженному инвалиду. Она утверждала, что тут рядом, буквально на втором этаже, сообщает "МК".

В квартире сердобольных гулен встретил совершенно здоровый мужчина, который тут же захватил их в плен, угрожая остро отточенной саблей. Подруги бросились на балкон, где их заметила соседка и вызвала правоохранителей. Ольга спрыгнула с высоты и получила ушибы и переломы, а Настю из плена запершегося в квартире сумасшедшего насильника освобождали подоспевшие полицейские. Беременная соучастница маньяка тем временем отправилась перекусить в соседний фастфуд, где ее и задержали.

Оказалось, что хозяин квартиры ранее уже привлекался к ответственности – правда, по поводу совершенного по его вине ДТП. Кроме того, выяснилось, что он состоит на учете у психиатра. Соседи говорят, что с его балкона уже прыгали раздетые женщины: следовательно, Настя и Оля – не первые жертвы вооруженного маньяка и его беременной соучастницы. Так ли это – предстоит разобраться полиции.