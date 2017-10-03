Заслуженный артист России умер после дня рождения
"Вся жизнь Виктора Семеновича была связана с музыкальным искусством. Он обладал уникальным сочетанием природной одаренности и классического образования, позволявшим блистать на красноярских сценах", – рассказали в театре, где служил артист.
Сердце музыканта остановилось 1 октября. Точная причина смерти пока не разглашается. Попрощаться с Савченковым можно будет в Красноярском музыкальном театре. Гражданская панихида состоится 4 октября в 11:00, сообщает "Газета.ru".
"В памяти коллег Виктор Семенович навсегда останется не только мастером своего дела, талантливым служителем театра, но и человеком – надежным, любящим, доброжелательным и жизнерадостным", – отметили в Красноярском музыкальном театре.
Савченков был приглашен в Красноярский музыкальный театр в 1985 году. Исполнял партии в оперетте, музыкальных комедиях и мюзиклах.
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