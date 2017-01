Наезд грузовика на толпу в Иерусалиме сняли на видео

Сообщается, что водитель направил грузовик на группу израильских военных, которые только вышли из автобуса. Согласно последним данным, пострадали 15 человек, четверо погибли. Сообщается, что погибли три девушки и один молодой человек. Всем им было по 20 лет. Сам нападавший был ликвидирован на месте. Произошедшее было записано на видео.

#BREAKING : [ GRAPHIC: ] footage of the terrorist truck driver plowing truck into #Israeli soldiers killing 4 #Jerusalem #Israel pic.twitter.com/HkLKhZ63tq

"Вам не нужно больше двух-трех секунд, чтобы найти цель нападения. Солдаты на месте происшествия отреагировали сразу же и убили нападавшего", – цитирует издание Haaretz генерального инспектора полиции Израиля Рони Альхейша. Произошедшее он расценил как теракт.

BREAKING NEWS: At least 15 injured in Palestinian ramming attack near Jerusalem just now, terrorist was shot. pic.twitter.com/DqyziW2pED