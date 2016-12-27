Фатальная ошибка экипажа Ту-154

Предварительный анализ показаний черного ящика потерпевшего крушение в районе Сочи самолета Минобороны подтверждает версию катастрофы, связанную с ошибкой пилотирования. Установлены и допрошены новые очевидцы трагедии.

Из названных ФСБ России рабочих версий крушения Ту-154 – попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета – выделена единственная приоритетная. В этом помог предварительный анализ черного ящика. Благодаря первичному анализу данных бортового самописца Ту-154 удалось сузить перечень возможных причин крушения, сообщили в Минобороны России.

"Завершен предварительный анализ показаний самописца. Он позволяет сделать вывод о том, что версия катастрофы, связанная с ошибкой пилотирования воздушного судна, является приоритетной", – сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник. Незадолго до этого другой собеседник агентства сообщил, что самолет потерпел крушение из-за "сваливания" при недостаточной для взлета подъемной силы крыла.

Кроме того, стало известно, что в разбившемся авиалайнере не было дополнительных грузов. "Никакого груза, кроме личных вещей, в Ту-154 не было", – цитирует источник в Минобороны России сайт "Комсомольская правда".

Также в ведомстве отметили, что самолет, в котором находились игрушки для детей, новогодние подарки и медикаменты от Доктора Лизы, вылетел на авиабазу Хмеймим за полчаса до отправления пассажирского лайнера. Таким образом, версия с перегрузом оказалась ложной.

На сегодняшний день потерпевшими по делу о крушении самолета Минобороны России признаны более 90 человек, сообщает RT со ссылкой на Следственный комитет России (СКР). Согласно информации ведомства, для организации социальных и страховых выплат семьям погибших в Министерство труда и социальной защиты России, а также в Федеральную службу по труду и занятости населения направлены списки лиц, находившихся на борту разбившегося лайнера.

Также стало известно, что на данный момент уже изъяты записи посадки Ту-154 в аэропорту Сочи и его руления к месту стоянки. СКР установил и допросил очевидцев крушения самолета, в том числе и человека, заснявшего его падение.

"Установлены и допрошены новые очевидцы авиакатастрофы, включая человека, который снял взлет, последующий полет и падение воздушного судна в море. Помимо этой видеозаписи, также изъяты записи посадки Ту-154 в международном аэропорту Сочи, последующего руления к месту стоянки и прохождения пограничного контроля его пассажирами", — отмечается на сайте Следственного комитета России. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, самолет Минобороны Ту-154 упал в Черное море утром 25 декабря. Воздушное судно держало курс на город Латакия в Сирии. На борту находились 92 человека. Среди них – участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты российских телеканалов, известный врач Елизавета Глинка и члены экипажа. Все они погибли.

