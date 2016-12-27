Последние слова командира рухнувшего Ту-154

Специалистам удалось послушать последний разговор экипажа самолета Ту-154, разбившегося в результате катастрофы у побережья Сочи. Судя по содержанию диалога командира корабля и его помощника, на воздушном судне возникли проблемы с закрылками.

Пленка, которая фиксирует разговор экипажа самолета, не получила повреждений в результате крушения воздушного судна. Специалистам удалось без труда узнать содержание черного ящика.

Источник, близкий к следствию, рассказал, что запись обрывается на словах: "Закрылки, $@#&". "А затем звучит крик: "Командир, падаем!" – цитирует его Life.ru. Исходя из услышанного, можно предположить, что причиной крушения стала неисправность механизмов воздушного судна.

Эксперт в области пилотирования, заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский пояснил, что поломка закрылок может привести к тому, что воздушное судно становится попросту неуправляемым. "Получается, у одного крыла подъемная сила большая, а у второго маленькая, естественно, самолет будет переворачивать", – заявил он.

По словам специалиста, если закрылки не закрываются или это происходит неравномерно, возникает чрезвычайно мощный кренящий момент. Заболотский добавил, что в таком случае управлять самолетом становится очень тяжело.

Отметим, по последним данным, на поверхность были подняты все три черных ящика, находившихся на борту рухнувшего Ту-154, передает "Интерфакс". Их изучение позволит в ближайшее время пролить свет на все обстоятельства трагедии.

Напомним, самолет Ту-154, принадлежавший Минобороны, рухнул в нескольких километрах от берега Сочи ранним утром 25 декабря. В результате страшной катастрофы погибли все пассажиры и члены экипажа – 92 человека. Среди тех, кто находился на борту самолета, были участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты российских телеканалов и врач Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

