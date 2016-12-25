Теперь Божена знает, кто конкретно атаковал ее балкон и подъезд
Участник телестройки уверен, что бывшая возлюбленная ему мстит
Малахов высказался о погибших в Ту-154 коллегах
Российский журналист и ведущий Андрей Малахов на своей странице в Twitter отдал дань памяти коллегам, летевшим злополучным рейсом. Известно, что на борту Ту-154 была съемочная группа телеканала "Звезда", репортеры "Первого канала", а также еще девять представителей российских СМИ.
На борту упавшего самолета были мои коллеги – журналисты ... очень грустное утро... RIP– Андрей Малахов (@a_malahov) 25 декабря 2016 г.
Кроме того, в потерпевшем крушение самолете вместе с другими пассажирами находился бывший журналист РЕН ТВ Павел Обухов.
Как сообщила директор по связям с общественностью "Первого канала" Лариса Крымова, в сирийский город летели оператор Вадим Денисов, звукооператор Александр Сойдов и корреспондент "Первого канала" Дмитрий Рунков. Ранее Дмитрий работал корреспондентом телеканалов "100 ТВ" и "Санкт-Петербург".
На борту разбившегося самолета была съемочная группа Первого каналаhttps://t.co/nFdz40qbVR– Первый канал (@channelone_rus) 25 декабря 2016 г.
На борту самолета также была съемочная группа телеканала НТВ - корреспондент Михаил Лужнецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов.
Журналисты #НТВ находились на борту разбившегося Ту-154 https://t.co/1UUikuQ21w pic.twitter.com/QTfu6Fjrye– НТВ (@ntvru) 25 декабря 2016 г.
Известный петербуржец Антон Губанков, занимавший с 2013 года пост
начальника управления культуры Минобороны России, также был в списке пассажиров
рухнувшего Ту-154.
В самолете был и художественный руководитель Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова генерал-лейтенант Валерий Халилов. По данным Life.ru, среди пассажиров значится глава военной полиции Минобороны России генерал-лейтенант Владимир Ивановский. Он был назначен на свой пост в августе 2016 года.
Как писали Dni.Ru, самолет Ту-154 Минобороны России рухнул в акватории Черного моря. У находившихся на борту людей шансов выжить практически не было, сообщал информированный источник в экстренных службах.Кроме того, как передает "Интерфакс", лайнер разбился у побережья Сочи, не успев набрать высоту. Экипаж сигналов бедствия не подавал. На борту находились 83 пассажира и восемь членов экипажа.
Анна Шульгина напугала поклонников
Юриста хотят убить из-за женщины
Президент поменял традиционный формат праздничного приема
Брак ведущей "Дома-2" будет расторгнут 30 декабря, о том и шутки