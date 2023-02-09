Гороскоп на 2023 год: когда ждать ретроградный Меркурий

Эксперт по движениям звезд Искра Бозон поделилась с изданием "Подмосковье сегодня" астрологическим прогнозом на 2023 год. В центре внимания — фазы ретроградного Меркурия. Именно это явление доставляет людям разные неприятности, заставляя перестраивать планы и менять привычный образ жизни.
Так, астролог называет четыре периода ретрограда в текущем году:
- С 1 по 18 января в Козероге
- С 21 апреля по 15 мая в Тельце
- С 23 августа по 15 сентября в Деве
- С 13 по 31 декабря в Козероге-Водолее
По своей природе, ретроградное движение — это явление, когда Меркурий будто бы замедляет ход и движется обратно. Это всего лишь оптическая иллюзия, но тем не менее люди замечают влияние этой планеты на повседневную жизнь.
Так, одни жалуются на возвращение людей из прошлого, другие на неудачи в работе. Астрологи советуют быть внимательными в это время, не принимать необдуманных решений и быть готовым к поражению. Для каждого знака зодиака есть свои "слабые места", на которые стоит обратить внимание. В 2023 году особенно осторожными нужно быть представителям земных знаков — Тельцам, Девам и Козерогам.
"Надо спокойно и здраво проанализировать возникшую проблему", — говорит астролог Искра Бозон.