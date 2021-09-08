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Гороскоп
Астролог назвала самые неблагоприятные дни 2022 года

Астролог назвала самые неблагоприятные дни 2022 года

Елена Егорова

Елена Егорова блогер

Астролог, эксперт в области китайской метафизики

Время оказывает на нас огромное влияние. Каждый день не похож на другой и пронизан совершенно разной энергией.
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Именно энергия дня способна либо усилить наши начинания и дать дополнительный толчок к успеху, либо наоборот, свести успешное начинание на нет. Астролог Елена Егорова рассказывает, в какие дни 2022 года лучше не начинать важные дела и планировать ответственные мероприятия.

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Избегая дней с негативной энергией вы сможете избежать неприятностей и проволочек в делах, что уже способствует благоприятному стечению дел для вас.

Первая категория неблагоприятных дней – это дни затмений, как Солнечных, так и Лунных. Считается, что Солнечные затмения влияют в большей степени на физическое состояние, а Лунные – на эмоции, психическое здоровье. Тем, кто страдает заболеваниями сердца, сосудов, отличается чувствительностью к любым изменениям, эмоциональной нестабильностью, рекомендую на периоды астрономических событий, влияющих на состояние здоровья, снижать деловую активность, избегать поездок, больше отдыхать.

В целом, каждый человек в той или иной степени, испытывает влияние светил, так как является частью общего мира. Даже если в жизни конкретного человека нет значимых событий в эти дни, он может обратить внимание на нарастающее напряжение вокруг, конфликтность среды, перемены в окружении. Знание дат и сезонов важных астрономических событий помогает более осознанно относиться к происходящему вокруг нас и к не поддающемуся человеческому контролю. Самые важные решения следует принимать в течение последующей недели.

Лунное затмение связано с кульминационными моментами в каких-либо ситуациях. События часто становятся поворотными, влекут расставание, потери, либо, наоборот – встречи, сближения, соединения.

Солнечные затмения становятся отправными точками новых процессов, меняют прежние установки, фиксируют выбор, если прежде одолевали сомнения.

Дни Солнечных и Лунных затмений в 2022 году:

30 апреля

16 мая

25 октября

8 ноября

Не планируйте в эти дни важные дела, особенно операции.

Вторая категория – дни без богатства:

14 февраля

15 апреля

12 июня

11 августа

12 октября

9 декабря

В такие дни не рекомендуется совершать действия, направленные на получение прибыли в будущем. Инвестировать, вкладывать в бизнес, приобретать предметы и объекты для работы (кроме бытовых), сдавать жилье, вкладывать в рекламу, заключать контракты, давать предоплату, класть деньги на депозит, покупать обучающие курсы, от которых, в последствии вы планируете заработать, делать фотосессии с последующим использованием для работы.

Начинания в этот день, направленные на получение прибыли в будущем будут тщетными, скорее всего вы не получите ожидаемую прибыль. Деньги зависнут, объекты будут долго вводить в эксплуатацию, вас могут обмануть партнеры или не выполнить свои обязательства, приобретенный товар, услуга или обучение не принесут результатов. Но! В такие дни можно совершенно спокойно осуществлять любые потребительские покупки (продукты, одежда, товары первой необходимости), оплачивать счета и коммунальные расходы, оплачивать услуги помощников по дому, врачей, массажистов и тд., оказывать благотворительную помощь.

И третья категория дат, на которые стоит обратить внимание, это периоды ретроградного Меркурия. В этот период не рекомендуется начинать новые дела: новый бизнес, новый проект, приобретать автомобиль или другую технику, проводить плановые хирургические вмешательства.

Также, Меркурий отвечает и за работу транспорта. Поэтому во время его ретроградной фазы, автолюбителям следует быть вдвойне внимательными за рулем. Не ленитесь проверять техническое состояние своего автомобиля перед дальними поездками.

Может выходить из строя техника и ваш телефон может зажить «своей» жизнью.

Обращайте пристальное внимание на документы. Одна нелепая ошибка, по невнимательности, может усугубить или испортить дело.

Но, в ретро-Меркурии есть и положительные моменты. Например, это лучшее время для завершения когда-то начатых проектов: возвращайтесь к старым вопросам, делам и начинаниям, которые когда-то были важны для вас, но так и остались нереализованными. Лучшего времени для их завершения не найти, все будет сделано именно так, как вы хотели.

В 2022 году Меркурий будет ретроградным несколько раз, а именно:

С 14 января по 4 февраля

С 10 мая по 3 июня

С 10 сентября по 2 октября

С 29 декабря 2022 по 18 января 2023 года

Очень важно использовать благоприятное время для начала важных дел. И, если вы можете не начинать новые, важные и ответственные дела в самые опасные, нестабильные и неблагоприятные дни, это во многом избавит вас от неприятностей, трудностей и препятствий на пути к своей цели и успеху. Воспользуйтесь моими рекомендациями и вы сумеете сохранить своё время, энергию и деньги!

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Фото: pixabay.com
Автор: 8 сентября 2021, 00:10 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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