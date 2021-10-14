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Гороскоп
Кто ты из героев сериала "Игра в кальмара"? Подскажет знак зодиака

Кто ты из героев сериала "Игра в кальмара"? Подскажет знак зодиака

Схожесть героев с теми или иными представителями астрологического круга определяют их поступки
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Дорама "Игра в кальмара" ворвалась в хиты этой осени сразу после выхода. Сериал не только стал самым просматриваемым в более чем 90 странах, но и занял первую строчку рейтинга популярнейших проектов на платформе Netflix. Какие-то герои в "Игре в кальмара" восхищают зрителей, а другие вызывают недоверие и даже отвращение. Кто из них соответствует твоему знаку зодиака?

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Овен — беспощадный Чан Док Су

Герой под номером 101 стремится к лидерству и победе любой ценой, выбирая для себя лучших и наиболее полезных союзников. При этом Чан Док Су склонен поддаваться негативным эмоциям, которые в итоге рушат все его планы.

Телец — вербовщик с пощечинами

Сдержанный, анализирующий и не терпящий вмешательства в его дела, он четко знает, что должен делать. Готов применить силу, если это необходимо.

Близнецы — доктор Пен Ки

Герой под номером 111 отличается умом, сообразительностью и готовностью защищать свои интересы. Даже если для выживания придется связаться с более влиятельными людьми и вести двойную игру.

Рак — преданный Али Абдул

Этот персонаж всегда держит свое слово, а потому доверяет и другим людям. Его история хорошо показывает, что ракам нужно относиться к окружающим чуть более настороженно.

Лев — главный герой Сон Ки Хун

Как и каждый представитель этого знака, Сон Ки Хун стремиться занять главную роль. Несмотря на то, что жизненные обстоятельства иногда делают его растерянным, он способен взять себя в руки и стать для людей лидером, в котором они нуждаются.

Дева — образованный Чхо Сан Воо

Студент и давний друг Сон Ки Хуна может составить четкий план действий и бережно хранит козырь на случай, если что-то пойдет не так. К тому же, умело анализирует людей.

Весы — ведущий и брат полицейского Хван Ин Хо

Этот герой беспощаден, но в то же время справедлив. Он относится к окружающим так, как они того заслуживают, но при этом является первоклассным манипулятором.

Скорпион — полицейский Хван Чжун Хо

Этот персонаж умудряется знать и видеть все, отсиживаясь при этом в тени. Он напролом идет к своей цели, а жестоко обходится только с теми, кто это действительно заслужил.

Стрелец — карманница Кан Сэ Бек

Героиня под номером 067 не поддается эмоциям и не нарушает свои принципы. Она остается хладнокровной в любой ситуации и предпочитает держать свои истинные эмоции при себе.

Козерог — одиночка Чжи Ен

Героиня под номером 240 — хороший компаньон и союзник в любом деле. Умная и сообразительная, но по-настоящему человечная, она совсем иначе раскрывается для своих друзей.

Водолей — старик О Иль Нам

Этот персонаж выглядит как одиночка со своим причудами, прямо как представители этого знака зодиака. Он является азартным и говорит правду в лицо, храня при этом свои секреты.

Рыбы — мамочка Хан Ми Не

Героиня под номером 212 не умеет хитрить, зато готова пожертвовать своей гордостью получения желаемого. С представителями знака ее роднит склонность к идеализму и чрезмерная эмоциональность.

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14 октября 2021, 09:33 Источник: Ellegirl ✓ Надежный источник

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