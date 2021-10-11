Это символ: сценарист объяснил финал сериала "Игра в кальмара"

Сценарист и режиссер "Игры в кальмара" объяснил странный финал сериала. В последнем эпизоде ленты главный герой Сон Ки Хун предстает перед зрителями в новом образе – с выкрашенными в алый цвет волосами. Причина внезапной смены облика персонажа многим зрителям оказалась не ясна. В соцсети "Твиттер" на этот счет разгорелись жаркие споры.
В свежем интервью создатель ленты "Игра в кальмара" Хван Дон Хек, заявил, что ярко красный цвет шевелюры — это символ. Необычный оттенок волос говорит о "внутренней ярости" Сон Ки Хуна. Персонаж обозлился на организаторов смертельного состязания. Негативные чувства накапливаются внутри героя.
Создавая финал сериала "Игра в кальмара", Хван Дон Хек представлял себя на месте центрального персонажа. Сценарист думал о том, в какой цвет его герой точно не подкрасился бы. Сон Ки Хун, отметил кинематографист, будь он в своем уме, никогда не выбрал бы красный оттенок.
Как писали "Дни.ру", южнокорейский сериал "Игра в кальмара" вышел на экраны 17 сентября 2021 года. Дорама от Netflix показала нереальные цифры по просмотрам. Картина находится на финишной прямой к званию самого популярного шоу на стриминговом сервисе.
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