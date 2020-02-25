Гороскоп на среду, 26 февраля

Овен

День может быть связан с планированием. Подходящий момент, чтобы обдумать или обсудить свою деятельность, посмотреть на перспективы. Не самая благоприятная ситуация с финансами. Она требует пристального внимания и прогнозирования.

Телец

Достаточно активный день в плане встреч и контактов. Переговоры будут удачными. В то же время сегодня можно нарваться на критику и насмешки со стороны. Тем не менее Тельцы полны оптимизма. В отношениях будут царить гармония и стабильность. А вот к здоровью нужно присмотреться – возможно обострение хронических заболеваний.

Близнецы

День может быть сложным в плане преодоления конфликтных ситуаций. Однако энергии этого вторника помогут благоприятному разрешению любых проблем. На работе, возможно, придется начинать все с нуля или пробовать что-то новое. И здесь существует риск: не будьте беззаботными. Сегодня нужно осознать свою ответственность за все происходящее в жизни. Все гораздо интереснее в личной жизни. По крайне мере для тех, у кого есть стабильные отношения. В душе – весна! Произойдет какое-то ускорение: это может быть как разрешение конфликта, так и быстрый разрыв.

Рак

Раки полны энергии. День даст хорошие шансы на развитие в важных сферах вашей жизни. Возможно неожиданное продвижение в важных делах, что добавит оптимизма. Во всем, что касается финансов, нужно быть очень внимательными. Есть вероятность быть обманутым, могут нарушаться контракты и договоренности. В отношениях для Раков тоже не лучший прогноз. Будет чувствоваться напряженность в общении со второй половинкой. Прогноз по поводу здоровья более благоприятный. Если были какие-то заболевания, сегодня придет облегчение или наступит выздоровление.

Лев

День позитивный и приятный, даст хорошие шансы. На работе важно довериться интуиции, она сегодня будет очень помогать в решении важных вопросов. Те, кто не связан серьезными отношениями, почувствуют готовность к созданию семьи.

Дева

День мог бы быть хорошим и спокойным, если бы не финансовые вопросы. Возможны неприятные новости или события, из которых придется сделать выводы. В отношениях все стабильно, но у вас или у партнера может возникнуть желание именно сегодня прояснить какую-то ситуацию. Вероятно, придется принять важное решение.

Весы

День достаточно нейтральный. Тем не менее сегодня лучше не брать никаких обязательств. Переждите его, наблюдая со стороны за происходящим, но не вмешиваясь. Соблюдайте осторожность и не рискуйте в делах, касающихся финансов. Не подписывайте важных документов.

Скорпион

Возможны не совсем приятные, но проясняющие ситуацию события. Их важно правильно использовать. На работе следует проявить осторожность и постараться укрепить свои позиции в коллективе. В отношениях возможны напряжение и ссоры. Сохраняйте спокойствие, и тогда день будет благополучным.

Стрелец

Не бойтесь рискованных предложений, они могут быть очень выгодными для вас. Благоприятный момент для самореализации. В отношениях все спокойно, а вот в сфере здоровья не все так гладко. Не поддавайтесь искушениям: не объедайтесь, не напивайтесь, не занимайтесь сексом со случайным партнером. Все это может привести к неприятностям.

Козерог

День достаточно беззаботный. Есть возможность попробовать что-то новое. Главное – быть открытым миру. В работе есть напряженные моменты, связанные со страхами не соответствовать требованиям. Главное – идти навстречу этим страхам, используя энергию дня. Если вы состоите в браке, есть вероятность усиления нежных чувств к партнеру. Влюбленным Козерогам следует снять розовые очки и присмотреться к предмету страсти более трезвым взглядом.

Водолей

Достаточно напряженный день. Есть необходимость заняться собой. На работе можно ждать перспективных предложений. Их нужно внимательно рассматривать, а после детального изучения воспользоваться моментом и принять. В семье возможны конфликты. Следует быть более внимательными к близким. Что касается здоровья, день довольно благоприятный. Следует лишь избегать экстрима.

Рыбы

День будет связан с определенными ограничениями, а скорее с добровольным отказом в пользу чего-то. Есть необходимость взяться за себя. На работе возможны нарушение планов и конфликтные ситуации. Зато все, что касается любви, семьи и отношений, принесет позитив. В отношении здоровья необходимо проявить бдительность, прислушаться к себе и при первых симптомах недомогания обратиться к врачу. Чтобы избежать нагрузки на иммунитет, следует отказаться от употребления алкоголя.