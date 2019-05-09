Выскочке Зеленскому предрекли громкий провал

Гороскоп совместимости знаков Гороскоп на 2019 год Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
Путин нанес мощный удар выскочке Зеленскому
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
партнеры
Четверг 9 мая
Лента новостей
08:11
Известная модель раскрыла секрет похудения
06:18
Финалистка "Детского Евровидения" из Сербии бросила вызов Лазареву
02:25
Забавлявшийся с тремя девушками участник шоу "Дом-2" разгромил женскую спальню
00:05
Венгрию на "Евровидении – 2019" представит рэпер-цыган
21:59
Снимки пережившего зиму Крымского моста вызвали шок
21:53
Королева прячет от мужа чужой интимный подарок
21:47
"Как эскортница": оттопырившую зад Седокову призвали к совести
21:44
"Я сидел, как будто без кожи": Билан винит шоу "Голос" в потере здоровья
21:23
В Саратовской области женщина поила алкоголем маленького ребенка
21:19
Народ ломает копья из-за красавицы-дочери Асмус и Харламова
21:13
Ефремов показал молодую возлюбленную
20:30
Раздетая Водянова предстала на столе во всей красе
20:25
На столицу обрушился сильный ураган
20:14
На выборах мэра победил покойник
19:52
Чехова внезапно высказалась о втором ребенке
19:02
Под Москвой безработную ограбили на 3 миллиона рублей
18:57
В День Победы Николаев окажется на улице с плакатом
18:55
"Времени на раскачку нет": Путин жестко отчитал чиновников
18:32
Самолет потерпел крушение в международном аэропорту
18:08
Затравленного Малахова неожиданно настигла смерть
18:04
"Диктант Победы" написали почти 100 тысяч человек
17:58
Зловещая тьма: мощную песчаную бурю сняли на видео
17:33
"Стала такой развратной": 17-летняя звезда "Папиных дочек" ошарашила признанием
17:27
Жена Кокорина устроила истерику в зале суда
17:25
В Москве задержали активистку Pussy Riot
16:56
В Петербурге девочка жила среди крыс
16:40
"Что с ней?": изменившуюся Оксану Федорову перестали узнавать
16:30
Знаменитый певец попал в страшное ДТП
16:30
Любительница селфи сгорела заживо на трансформаторной будке
16:12
Известная актриса рассказала о хулиганстве Пугачевой
16:04
Лещенко влез в грязный скандал с отказом от Дня Победы
16:00
Путин публично унизил хамоватого Зеленского
15:50
На берегу Ладожского озера нашли труп рыбака
15:16
Жестокую Тутберидзе обвинили в преступлении
15:11
В Уфе водитель сбил ребенка
14:58
Неряха Собчак показала признаки "лошизма и бедности"
14:53
Суд признал Кокорина и Мамаева виновными
14:50
Меган Маркл и принц Гарри показали сына
14:47
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 8 мая 2019 года
14:26
Королева спровоцировала больную раком Сенчукову
14:16
Подольская взбесилась из-за нападения на сына
14:13
Денис Мацуев даст концерт в Кремле
14:12
Меган Маркл решилась на измену сразу после родов
14:11
Порошенко закатил истерику из-за жесткого решения Путина
13:52
Россия и Словакия укрепляют межпарламентские связи
13:47
Киска и градусник: опустошенная Водонаева удивила странным видео
13:46
Как не постареть в 30 лет
13:44
Почему бедным нет дела до здоровья
13:36
"Поражен и убит": Энтина добила внезапная трагедия
13:32
Органный мир Аниме: музыкальное путешествие в мир фильмов Хаяо Миядзаки
13:31
Волочкову ликвидировали после ее выходки на прощании с Лазаревым
13:30
Спасшийся от мятежников Лукашенко срочно обратился к Путину
13:29
Просто жуть: сестричку Началовой похоронили заживо
13:07
Умер автор "Крылатых качелей"
13:04
В Москве пройдет вручение премии "Doré Beauty Award"
13:00
Народ ахнул от вида изменившейся до неузнаваемости Повалий
12:39
В Ростове-на-Дону экстренно отменили рейс SSJ
12:19
Вравших про Крымский мост украинцев поставили на колени
12:15
Жена откровенно о расставании с Боярским: Он меня достал своим пьянством
12:14
"Его насильно удерживают": из-за престарелого Джигарханяна бьют тревогу
12:12
85-летний Жванецкий перенес серьезную операцию
11:54
Улетевший из страны Билан раскрыл страшный диагноз
11:54
Эффектная ростовчанка стала королевой красоты
11:43
"Наглоталась таблеток": Ведущая Первого канала отравилась
11:23
На Красной площади обнаружено тело полицейского
11:14
Хакеры раскрыли секрет победы дочери Алсу
11:09
Стало известно об убойном компромате на Зеленского
11:02
Началова забрала на тот свет: душераздирающие детали похорон Исаевой
10:56
Кудрявцева раскрыла истинные причины развода
10:29
Самбурская уволилась из театра с грандиозным скандалом
10:23
Десятки ТЦ эвакуируют по всей России
10:02
"Мне из этого не выкарабкаться": заявление отчаявшейся Гузеевой
09:47
Подарки ко Дню Победы довели украинцев до истерики
09:24
"Мутная история" Юлии Началовой прояснилась
09:16
Семь человек стали жертвами схода лавины на Алтае
09:08
Загитова разделась до бикини
08:34
"Похоже, слег": Лукашенко внезапно исчез
08:18
Неожиданный поворот в скандале вокруг дочери Алсу
06:28
Успешную телеведущую из Албании послали петь на конкурсе "Евровидение-2019"
04:21
Кейт Миддлтон и Анджелину Джоли объединила общая беда
02:27
Викторию Дайнеко выдают замуж
00:07
Итальянский певец рвется рассказать душераздирающую историю на "Евровидении-2019"
22:02
"Это не мое дело": Васильева открестилась от расследования смерти Цывиной
21:53
Колокольцеву из МВД доложили о мошенничестве Цымбалюк-Романовской
21:50
Названа главная опасность солнцезащитного крема
21:45
Побитого Малахова вытащили из лап разъяренной толпы
21:36
Страшная находка у Крымского моста взбудоражила россиян
20:55
Новорожденный ребенок Меган Маркл пришел в этот мир с особой миссией
20:51
Раскрыты переговоры диспетчеров и пилотов перед трагедией в Шереметьево
20:36
Под Москвой посетителей магазина шокировал черный козел
20:05
"Гнать к чертовой матери!" – Солнцев вышвырнул Бузову и Бородину из "Дома-2"
19:10
"Давайте уж будем честными": Калашникова смело высказалась о дочери Алсу
18:41
Раскрыт главный секрет Лазарева на "Евровидении"
18:26
"Кожа и кости": исхудавшую Подольскую заставляют есть
17:50
Курникова и Иглесиас показали европейцам настоящее зрелище
17:47
Сокрушительное поражение: новые подробности родов Меган Маркл
17:17
"Целлюлит сплошной": народ распек располневшую после родов Тодоренко
17:07
Загнанный в угол актер устроил мерзкую истерику у Шепелева
16:46
Объявлено об аресте сбежавшего от прокуратуры Порошенко
16:42
Малахов заткнул рты устроившим травлю дочери Алсу россиянам
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Успешную телеведущую из Албании послали петь на конкурсе "Евровидение-2019"
Венгрию на "Евровидении – 2019" представит рэпер-цыган
"Гордыня и безнаказанность": Михалков набросился на скандальные телешоу
Неожиданные подробности голосования на шоу "Голос. Дети"
Артур Смольянинов раскрыл неутешительный диагноз
Медведеву свалила тяжелая болезнь
Гороскоп

Выскочке Зеленскому предрекли громкий провал

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
В гороскопе нового президента Украины вообще нет указаний на то, что он мог бы стать великим деятелем. Но в карте прослеживается период "обнуления жизни". Астрологический прогноз Владимиру Зеленскому по просьбе "Дни.ру" составил астротиполог, нумеролог Дмитрий Шимко
прочитано 489 раз

Дата рождения Владимира Зеленского – 25 января 1978 года. По гороскопу – Водолей. Очень символично, что в эру Водолея все знаковые места на мировой политической арене заняли представители именно воздушной стихии – Водолеи, Близнецы и Весы.

ПО ТЕМЕ

Стало известно об убойном компромате на Зеленского

Сделано шокирующее заявление об инвалидности Зеленского

 Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

"Новая программа жизни включилась, когда Владимиру Зеленскому исполнилось 40 лет. И на данном этапе артист в любом случае радикально сменил бы сферу деятельности, – рассказывает Дмитрий Шимко. – Если брать Порошенко, Тимошенко и Зеленского, то по сравнению с другими кандидатами у новоизбранного президента самый слабый гороскоп. И, кстати, не лучший период жизни. Семилетний цикл (от 40 до 47 лет) в каббалистической нумерологии характеризуется как период, когда все, что бы ты ни делал, будешь сто раз не прав, и весь мир будет против тебя. Но здесь есть некоторое противоречие, связанное с его характером".

Владимир Зеленский – очень удачливый человек. Любые падения в его судьбе несут незначительные потери. Например, если бы он оказался на посту президента благополучной страны, можно было бы смело прогнозировать, что он отработает весь пятилетний срок, а после его истечения тихо уйдет из политики. "Но у меня есть подозрение, что Зеленский может не продержаться в президентском кресле пять лет. В гороскопе видна точка перехода – в 44 года. Правда это может также говорить о том, что бывший юморист начнет стоить собственную бизнес-империю, еще находясь на посту президента", – рассуждает астротиполог. 

По словам эксперта, карьера очень хорошо раскрыта в дате рождения молодого президента. Он успешный человек, настоящий управленец, истинный глава государства. Обаятельный тиран – жесткий, прагматичный, расчетливый и действительно толковый. Этот человек четко понимает развитие любой ситуации. Он однозначно на своем месте. Другое дело, что оказался на посту в неподходящее время.

"Сейчас в жизни Зеленского наступает довольно опасный период, – предупреждает Шимко. – Каждый день могут быть сюрпризы. Казалось бы, все идет хорошо, он получил большую поддержку. Но в работе возможны прорехи, слабые точки. Не исключено, что его будут пытаться скинуть с поста, или начнутся проблемы со здоровьем, или же какая-то невинная оплошность обернется большим скандалом. По сути, весь срок ему нужно ходить и оглядываться, защищать репутацию – за Зеленским пристально наблюдают оппоненты и враги".

В гороскопе также наблюдаются проблемы с личной жизнью, причем раскол семьи начался в прошлом году. И, скорее всего, он не развелся лишь потому, что вынужден соблюдать некоторые законы политики.

"Я на 99% уверен, что второго президентского срока у Зеленского не будет. Дай бог, чтобы он отсидел достойно хотя бы первый срок. И тут как раз можно надеяться на его удачливость и черты характера, благодаря которым он способен удерживать практически любые ситуации", – говорит нумеролог.

Многие говорили, что юморист – ставленник олигарха. Шимко подтвердил, что Зеленский действительно зашел в президентскую кампанию с подачи статусного человека и пока находится в чьих-то руках. "Судя по гороскопу, он получил предложение принять участие в президентской гонке осенью 2018 года. И тот, кто поддержал Зеленского как кандидата, уверен, что сможет и дальше управлять главой Украины. Но этот тандем рушится к концу 2019 года, – утверждает Дмитрий Шимко. – Владимир Зеленский, почувствовав свою силу, будет двигаться самостоятельно. Ключевым для молодого президента станет 2020 год. Он наконец почувствует себя самостоятельной фигурой и на него не смогут влиять "кукловоды". И именно следующий год говорит о выравнивании отношений с другими странами. Так что, возможно, именно Зеленский станет инициатором налаживания отношений с Россией". 

9 мая 2019, 10:01

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Объявлено об аресте сбежавшего от прокуратуры Порошенко
Свергнуть и убить: жуткие детали заговора против Лукашенко
Сделано шокирующее заявление об инвалидности Зеленского
Лавров остроумно отбил нахальную провокацию Запада

Шоу-бизнес

"Я сидел, как будто без кожи": Билан винит шоу "Голос" в потере здоровья
Народ ломает копья из-за красавицы-дочери Асмус и Харламова
Ефремов показал молодую возлюбленную
Раздетая Водянова предстала на столе во всей красе

Проишествия

Пассажир снял видео из салона охваченного пламенем самолета
В самолет ударила молния: шокирующие подробности катастрофы в аэропорту Шереметьево
Путин сделал серьезное заявление после жуткого пожара в Шереметьево
Звезды ТНТ погибли в страшной аварии

Lifestyle

Народ раскрыл рот от устроенного Хабенским и Литвиновой
Михаил Турецкий: "Мы должны объединяться с Евросоюзом, КНДР и США"
Умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая
Россия стала вице-чемпионом Европы по латиноамериканским танцам
Шоу-бизнес

Народ ломает копья из-за красавицы-дочери Асмус и Харламова

У пятилетней девочки теперь есть собственные соцсети
Шоу-бизнес

"Как эскортница": оттопырившую зад Седокову призвали к совести

Артистку разнесли за откровенное видео
Шоу-бизнес

Ефремов показал молодую возлюбленную

Девушка уже успела побывать замужем
Шоу-бизнес

Королева спровоцировала больную раком Сенчукову

Певица дала достойный ответ коллеге

Гороскоп

Выскочке Зеленскому предрекли громкий провал
Совет на выходные
Гороскоп на неделю
Над тяжелобольной Тереховой нависло родовое проклятие

Фоторепортажи

Успешную телеведущую из Албании послали петь на конкурсе "Евровидение-2019"
Итальянский певец рвется рассказать душераздирающую историю на "Евровидении-2019"
Знаменитости похвастались самыми странными нарядами
Разведенка Дакота возбудила арабов откровенным платьем

Спорт

Элегантная Шарапова произвела фурор на балу
Загитова утерла нос опустившейся Туктамышевой
Дерзкая выходка Загитовой может обернуться проблемами с законом
"Одна на подиуме": Тарасова облизала чемпионку Загитову

Регионы

Страшная находка у Крымского моста взбудоражила россиян
Происходящее на Крымском мосту вызвало у людей панику
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru