Выскочке Зеленскому предрекли громкий провал

Дата рождения Владимира Зеленского – 25 января 1978 года. По гороскопу – Водолей. Очень символично, что в эру Водолея все знаковые места на мировой политической арене заняли представители именно воздушной стихии – Водолеи, Близнецы и Весы.

"Новая программа жизни включилась, когда Владимиру Зеленскому исполнилось 40 лет. И на данном этапе артист в любом случае радикально сменил бы сферу деятельности, – рассказывает Дмитрий Шимко. – Если брать Порошенко, Тимошенко и Зеленского, то по сравнению с другими кандидатами у новоизбранного президента самый слабый гороскоп. И, кстати, не лучший период жизни. Семилетний цикл (от 40 до 47 лет) в каббалистической нумерологии характеризуется как период, когда все, что бы ты ни делал, будешь сто раз не прав, и весь мир будет против тебя. Но здесь есть некоторое противоречие, связанное с его характером".

Владимир Зеленский – очень удачливый человек. Любые падения в его судьбе несут незначительные потери. Например, если бы он оказался на посту президента благополучной страны, можно было бы смело прогнозировать, что он отработает весь пятилетний срок, а после его истечения тихо уйдет из политики. "Но у меня есть подозрение, что Зеленский может не продержаться в президентском кресле пять лет. В гороскопе видна точка перехода – в 44 года. Правда это может также говорить о том, что бывший юморист начнет стоить собственную бизнес-империю, еще находясь на посту президента", – рассуждает астротиполог.

По словам эксперта, карьера очень хорошо раскрыта в дате рождения молодого президента. Он успешный человек, настоящий управленец, истинный глава государства. Обаятельный тиран – жесткий, прагматичный, расчетливый и действительно толковый. Этот человек четко понимает развитие любой ситуации. Он однозначно на своем месте. Другое дело, что оказался на посту в неподходящее время.

"Сейчас в жизни Зеленского наступает довольно опасный период, – предупреждает Шимко. – Каждый день могут быть сюрпризы. Казалось бы, все идет хорошо, он получил большую поддержку. Но в работе возможны прорехи, слабые точки. Не исключено, что его будут пытаться скинуть с поста, или начнутся проблемы со здоровьем, или же какая-то невинная оплошность обернется большим скандалом. По сути, весь срок ему нужно ходить и оглядываться, защищать репутацию – за Зеленским пристально наблюдают оппоненты и враги".

В гороскопе также наблюдаются проблемы с личной жизнью, причем раскол семьи начался в прошлом году. И, скорее всего, он не развелся лишь потому, что вынужден соблюдать некоторые законы политики.

"Я на 99% уверен, что второго президентского срока у Зеленского не будет. Дай бог, чтобы он отсидел достойно хотя бы первый срок. И тут как раз можно надеяться на его удачливость и черты характера, благодаря которым он способен удерживать практически любые ситуации", – говорит нумеролог.

Многие говорили, что юморист – ставленник олигарха. Шимко подтвердил, что Зеленский действительно зашел в президентскую кампанию с подачи статусного человека и пока находится в чьих-то руках. "Судя по гороскопу, он получил предложение принять участие в президентской гонке осенью 2018 года. И тот, кто поддержал Зеленского как кандидата, уверен, что сможет и дальше управлять главой Украины. Но этот тандем рушится к концу 2019 года, – утверждает Дмитрий Шимко. – Владимир Зеленский, почувствовав свою силу, будет двигаться самостоятельно. Ключевым для молодого президента станет 2020 год. Он наконец почувствует себя самостоятельной фигурой и на него не смогут влиять "кукловоды". И именно следующий год говорит о выравнивании отношений с другими странами. Так что, возможно, именно Зеленский станет инициатором налаживания отношений с Россией".