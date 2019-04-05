Стало известно о скорой свадьбе Ольги Бузовой
По словам провидицы, в прошлом звезда пыталась максимально привязать к себе мужчину, находящегося рядом, однако из этого ничего хорошего не вышло. Меж тем Ольга Бузова проанализировала свои промахи и сделала правильный вывод: женщине нельзя попадать в сильную зависимость от мужчины.
"Нужно развивать себя, развивать в себе женственность, уверенность в себе и уважение к себе. И тогда мужчина сам к тебе придет, такой, о котором ты даже не мечтала. Я просмотрела будущее Ольги и я уверена, что в ближайший год она встретит свою судьбу. Молодого состоятельного мужчину, который станет ее второй половинкой. Именно с ним у нее будет счастливый брак, самый крепкий, самый надежный и долгий. Она будет счастлива. Ольга этого достойна так как она хорошо усваивает уроки жизни, очень мудрая женщина", – рассудила Кали.
Сейчас, по мнению парапсихолога, в жизни поющей телеведущей все непросто. На данный момент Ольга Бузова принимает ухаживания от мужчины, который намного старше ее.
"Он ей нравится, но особой любви она к нему не испытывает. Я вижу, она ему доверится, но мужчина ее в итоге подведет. После Оля разочаруется в избраннике, и будет жалеть, что открылась ему", – отметила Фаина Кали.
Ольга Бузова обладает очень мощной энергетикой, волей и способностью влиять на свою судьбу. Артистка выработала в себе отличное качество – умение быть благодарной. Она благодарна миру за все и дарит любовь окружающим. Именно эти особенности помогают Ольге Бузовой достигать успехов.
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