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Воскресенье 17 марта
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Интимной жизнью не обделены: Развод не помешал сексу Собчак и Виторгана

Макисим Виторган и Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Развод Собчак и Виторгана продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых тем российского шоу-бизнеса. При этом и ведущая, и актер тщательно ограничивают доступ к информации о своей личной жизни. Чтобы узнать, что же происходит внутри пары, "Дни.ру" обратились к ведунье.
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"Бывают такие люди, которые предпочитают не находиться давлением. Если на Собчак начинают давить, она сразу дает встречный ход, обороняется. Ей нужно свое собственное пространство, которым она очень дорожит. Телеведущей очень не нравится, когда залезают на ее территорию, особенно если это касается личной жизни, - рассказала "Дни.ру" ведунья Саона.

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Сейчас все обсуждают отношения Собчак с Виторганом. Затронув эту тему, гадалка сразу оговорилась, что общаться они будут как цивилизованные люди, так как их связывает ребенок. Но это не самое главное. У них обоих есть внутренний стержень, собственное мнение и благородство. Это люди воспитанные, и они никогда не допустят, чтобы ребенок испытывал недостаток внимания.

"Я не вижу, чтобы они были на грани. Их отношения то хорошие, то не очень. И интимной жизнью они оба не обделены. Другой вопрос в том, что Ксения не хочет, чтобы посторонние копались в этом. Пара приняла для себя решение: пусть лучше люди будут думать, что в их семье все плохо, что они разошлись, чем считать, что все идеально", - пояснила ясновидящая.

17 марта 2019, 20:08
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