Виторган влез в похабные разборки Собчак и Шнурова

На протяжении нескольких дней вся страна может наблюдать за разбирательствами двух до недавнего времени близких друзей Ксении Собчак и Сергея Шнурова. Телеведущая и солист группировки "Ленинград" сразились посредством стихотворных форм. Разбавить их диалог решился муж гламурной блондинки Максим Виторган.

Все началось несколько дней назад. Сергей Шнуров в своем Instagram опубликовал стихотворение, посвященное новостям о личной жизни Ксении Собчак. "Новости читаю, там везде про Ксюху, Я белье чужое ненавижу нюхать, И вообще совсем не профессор в этом, Но выступлю ее я апологетом. Строила любовь, а вышло, как обычно, В стиле рококо околостоличном. Направления разные, но а суть едва, Чтоб она ни делала, все один дом два (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)". – написал Сергей Шнуров, походя назвав ее "хитрож***".

По всей видимости, комментарий артиста и до недавнего времени близкого друга тронул за живое Ксению Собчак. Она ответила в той же соцсети, однако не стала уточнять адресата своего поста. "Мне очень приятно, что каждый день мои фолловеры дают мне обратную связь! Каждый в меру своего таланта, но все стараются: кто-то текстик напишет, а кто-то и стихи... Я благодарна всем! Извините ,что не могу вам всем отвечать персонально, но ваш звонок очень важен для нас!! не обижайтесь! Чмоки-чмоки❤️" – едко поблагодарила Ксения Собчак.

Кстати, говорят, это сообщение было адресовано не только Сергею Шнурову, но и Дарье Мороз, бывшей жене ее любовника Константина Богомолова, которая ранее высказала мнение, что "глупо и пошло" морализировать в соцсетях. Почему-то общественность решила, что Дарья эти слова послала именно Ксении, до этого рассуждающей о прощении и умении прощать.

По всей видимости, обидевшаяся, Собчак предложила Шнурову придти к ней на передачу и обсудить все волнующие его вопросы. Тут стоит объяснить, что Сергей бурно отреагировал, когда вышло интервью Ксении с его бывшей женой Матильдой. Интересно, что выпуск быстро заблокировали на YouTube, что разозлило Ксению. Еще больше она взволновалась, когда узнала, что к этому приложил руку именно Сергей.

В итоге, Собчак вызвала Шнурова на поэтический баттл, где лидер "Ленинграда" смог бы "размазать" ее рифмами и показать всем, какая она "зараза". Однако тот отказался. "Я, Ксюша, не приду, прости, конечно. Почуял, что ли, злую западню. Труслив я стал, да и, тут делом грешным, всяк понимаю, как отказом я садню", – вежливо ответил Шнуров. Он поделился подозрением, что Собчак специально нагнетает, чтобы пропиарить свое новое шоу.

Раздосадованная Ксения не успокоилась. Она опубликовала новое стихотворение. "Дуэль, похоже, состоялась. Пусть, не в эфире, а в сети, И я, конечно оказалась Такая "господи-прости", И "хитрож***", и "дура", – констатировала Собчак. Далее она припомнила Шнурову все его нападки на нее и предъявила то, что он ставил ей в пику "Дом-2", опубликовав видео, где Сергей Шнуров вел передачу "Про любовь".

Артист, которого, видимо, стала раздражать публичная разборка с элементами мата, взорвался новым поэтическим творением. В нем Шнуров довольно жестко "опустил" Собчак в профессиональном плане. "Как личность ты, конечно, многогранна. Но чем ты занята? Да *** тебя пойми. Одно конкретно, – ты мать сына Виторгана, Все остальное так невнятно, мон ами.Как бы ведущая, как бы политик, Как бы жена, как бы подруга, Как бы умна и как бы аналитик, Как бы квадрат из как бы круга. И все, что производишь ты на свете, Лишь шум и водородная вода", – приложил Собчак рассвирепевший Шнуров.

В похабные разборки вступил и Максим Виторган, с которым Ксения Собчак рассталась некоторое время назад. Он тоже написал пост в стихах. Он отметил, что "все вокруг рифмуют строчки", и только он один живет, "как ***, в прозе". "Радости – простые, масштабы скромны и качу тихонечко в своем легком возе запас рифм на случай войны", – философски завершил свой пост Максим Виторган.

А тем временем Ксения Собчак устроила Сергею Шнурову сцену прямо в комментариях. Она ему поставила в вину, что он "стирая", меняет стихи. На это певец ей ответил: "Ксюша, если ты решила. что это "батл", то это не значит. что я так решил. Мир тут крутится не вокруг тебя. Я просто пишу стишки. Как хочу, когда хочу и кому хочу".