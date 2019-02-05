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Гороскоп

"Самый опасный период": Талызину предупредили о проблемах из-за спиртного

Валентина Талызина. Фото: www.globallookpress.com
Многие заговорили о проблемах Валентины Талызиной с алкоголем после того, как она рассказала об одном эпизоде из своей юности. Тогда она, еще начинающая актриса, получила нагоняй от режиссера Эльдара Рязанова за то, что грелась спиртным на съемочной площадке. Однако некоторые испугались, что эта пагубная привычка могла остаться со звездой советских экранов до старости. "Дни.ру" обратились за подробностями к экстрасенсам.
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"Жизнь долгая, но я вижу много проблем. Актриса страдает перепадами настроения: то она в счастье, то в печали. Такое непостоянство характера накладывает отпечаток на судьбу", – рассказала "Дни.ру" ясновидящая Галина Янко.

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Гадалка предупредила, что Талызиной нельзя употреблять алкоголь. "От алкоголя у нее начинают болеть все внутренние органы, актриса чувствует себя морально подавленной. Некоторые пытаются заглушить проблемы спиртным, у кого-то это получается, а у кого-то нет. Вот в случае Валентины Илларионовны, метод явно не работает. Самый опасный период жизни у актрисы начался после 65 лет. Проблемы со здоровьем теперь будут преследовать постоянно", – предупредила она.

Ясновидящая назвала Талызину  "женщиной с дурным характером". "Вредная, не умеет прощать и признавать свои ошибки. Если она с кем-то ссорится, то сама вряд ли сделает первый шаг к примирениию. Работать с ней было всегда тяжело", – так охарактеризовала ее Янко. 

"Актриса считает себя невезучей и абсолютно одинокой. В этом году ей стоит обратить внимание на свое здоровье и постараться избавится от пагубных привычек. Вообще, я вижу ее долгожителем. А вот финансы в этом году будут явно хромать", -добавила гадалка.

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Публикация от ��Дни рождения звезд�� (@zvezdnye_dni_rozhdeniya___)

Напомним, в честь своего 84-летия Валентина Талызина решила пообщаться с журналистами. Она вспомнила о том, как снималась у Эльдара Рязанова в фильме "Зигзаг удачи".

"Холодно было. Февраль. Мосфильмовские костюмы только видимость тепла создавали. А Евстигнеева так любили, что ему в обед приносили спиртное, а он делился. И сразу было очень весело, тепло и симпатично", – припомнила актриса. Однако возлияния пришлось прекратить после жесткого нагоняя от режиссера.

5 февраля 2019, 23:42

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