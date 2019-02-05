"Самый опасный период": Талызину предупредили о проблемах из-за спиртного
"Жизнь долгая, но я вижу много проблем. Актриса страдает перепадами настроения: то она в счастье, то в печали. Такое непостоянство характера накладывает отпечаток на судьбу", – рассказала "Дни.ру" ясновидящая Галина Янко.
Гадалка предупредила, что Талызиной нельзя употреблять алкоголь. "От алкоголя у нее начинают болеть все внутренние органы, актриса чувствует себя морально подавленной. Некоторые пытаются заглушить проблемы спиртным, у кого-то это получается, а у кого-то нет. Вот в случае Валентины Илларионовны, метод явно не работает. Самый опасный период жизни у актрисы начался после 65 лет. Проблемы со здоровьем теперь будут преследовать постоянно", – предупредила она.
Ясновидящая назвала Талызину "женщиной с дурным характером". "Вредная, не умеет прощать и признавать свои ошибки. Если она с кем-то ссорится, то сама вряд ли сделает первый шаг к примирениию. Работать с ней было всегда тяжело", – так охарактеризовала ее Янко.
"Актриса считает себя невезучей и абсолютно одинокой. В этом году ей стоит обратить внимание на свое здоровье и постараться избавится от пагубных привычек. Вообще, я вижу ее долгожителем. А вот финансы в этом году будут явно хромать", -добавила гадалка.
Напомним, в честь своего 84-летия Валентина Талызина решила пообщаться с журналистами. Она вспомнила о том, как снималась у Эльдара Рязанова в фильме "Зигзаг удачи".
"Холодно было. Февраль. Мосфильмовские костюмы только видимость тепла создавали. А Евстигнеева так любили, что ему в обед приносили спиртное, а он делился. И сразу было очень весело, тепло и симпатично", – припомнила актриса. Однако возлияния пришлось прекратить после жесткого нагоняя от режиссера.
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