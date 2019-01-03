Апатия и стресс: Гузееву ждут тяжелые испытания и уход с Первого канала

Часто жизнь знаменитостей – это постоянные взлеты и падения, перемежающиеся с частотой, от которой иногда может начать рябить в глазах. Долго оставаться на гребне волны везет не каждому. И Ларису Гузееву, кажется, ждет не самый простой год.

"Год для Гузеевой выдается сложным. В целом ее ждет апатия, стресс и неудовлетворенность в целом", – в разговоре с "Дни.ру" заметила потомственная ведунья Саона. "Моральные переживания, обиды, усталость, все это наложилось, и эмоциональный фон прямо скажем оставляет желать лучшего. Как-то не радостно она подойдет к встрече 2019 года", – добавила она.

"Ее одномоментное желание просто все забросить и перестать работать в шоу-бизнесе и в целом на телевидении. Ей все до безумия надоело. Умом он понимает, что посвятила всей этой работе огромную часть своей жизни, но и заставить себя с улыбкой продолжать начатое дело она не может. Она такое ощущение что идет на свое работу как на каторгу", – уверена экстрасенс.

"Я почему-то вижу, что и сама программа "Давай поженимся" кажется ей не интересной и все больше наигранной", – считает ведунья. Начало кризиса совпало с личной трагедией Ларисы Гузеевой.

"Все это произошло после смерти ее матери. Она замкнулась в себе и не хочет растрачивать последние свои эмоции на людей, и телезрителей, да и вообще на кого бы то ни было в целом", – рассказала экстрасенс.

"Позже я вижу, что она оставит все-таки свою работу на Первом канале. То ли закончится контракт и она не захочет продлевать, то ли еще какие-то причины, но на экранах мы станем видеть ее довольно-таки редко", – подчеркнула Саона.

Однако считать, что в жизни Ларисы Гузеевой после разрыва с телевидением не будет светлых моментов – большая ошибка. "После ее неудач в личной жизни и сложных отношениях с мужем, все же она встретит свою новую любовь и обретет свое женское счастье, о котором она много раз повторяла на своей программе", – уверена ведунья.

"Хотя она в данный момент об этом не думает и не представляет этого. Но мужчине быть. Он будет любящий, ласковый, практически ее идеал. Он будет прямой противоположностью, того человека, с кем она находилась ранее. Тот жил исключительно собой и своими амбициями, а этот посвятит жизнь ей. В их новом союзе не будет конкуренции. Она обретет новую семью. Все это произойдет в конце 2019 года и это встреча будет случайной, – поделилась Саона.

"Что же касается финансов, не смотря на не желание работать в своей привычной сфере деятельности, все же деньги у Гузеевой будут. И нуждаться в этом году она ни в чем не будет", – заключила она.