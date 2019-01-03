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Гороскоп

Ненужная вещь: Меланью Трамп ждет незавидная судьба

Меланья Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Слухи о проблемах в семейной жизни президента США Дональда Трампа и его красавицы-жены ходили давно. Что ждет эту пару в 2019 году специально для "Дни.ру" рассказала экстрасенс.
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"Могу сказать, что вся ее Жизнь первой Леди не приносит ей никакой радости. Да это очень большая ответственность и наверное каждый хотел бы оказаться на ее месте. Ну что же мы ставим во главу угла. Ее статус и положение? Либо счастье и любовь. Так вот тут нет ни внимания, ни ласки ни любви", – отметила потомственная ведунья Саона.

"И это увы, и не появится. Трамп хороший бизнесмен и политик и ему попросту не до нее. Он не успевает заниматься своей страной, а уж ей тем более. Могу сказать, что по характеру он очень жесткий, мстительный и злопамятный человек. Да он безусловно испытывал к ней интерес, когда женился на ней, но это все давно уже в прошлом", – уверена она.

"Я не вижу какой-то сексуальной привязки у пары, это просто четко распланированная жизнь со светскими раутами и поездками, но скорее всего как обязательная программа а не как выходы любящих людей в свет. Я так же вижу, что позже он вообще отстранится от нее забудет, как ненужную вещь. Да она все понимает, ну сделать ничего не может", – рассказала Саона.

"Ее не радуют ни деньги, не возможности. В следующем году их отношения совсем испортятся, и позже они разойдутся. Она с ним мучается, и даже мысленно считает дни, вспоминая свою свободную жизнь. В браке их детей  не вижу, собственно как и нормальной семейной жизни тоже, – считает ведунья.

"Единственный плюс во всем этом, что в следующем году Меланья не будет ограничивать себя в расходах. Почему бы, если есть деньги ни купить недвижимость и не позаботиться о своем без бедном существовании после развода с супругом. Кстати от Трампа отвернется не только его жена, ну и многие, кто сейчас смотрят с ним в одном направлении", – заключила экстрасенс.

3 января 2019, 06:01

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