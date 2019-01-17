Сделано сенсационное заявление о беременности Бузовой после слухов о раке

Внешний вид Бузовой вызывает опасения. Поклонники разглядели на коже Ольги подозрительную пигментацию и сразу предположили худшее – рак кожи. О здоровье певицы и телеведущей поинтересовались "Дни.ру".

"Никакого рака кожи я у Ольги не вижу, – поспешила успокоить нас ясновидящая Кажетта Ахметжанова. – У артистки в последнее время были сильные эмоциональные переживания. А когда человек "из кожи вон лезет" и не получает то, чего страстно желает, это может проявляться в виде кожных высыпаний и покраснений, похожих на аллергические реакции. У Бузовой в принципе нет программы раковых болезней. Однако высокая предрасположенность к заболеваниям легких, бронхов, воспалению слизистых оболочек".

Если у телеведущей и есть какие-то проблемы со здоровьем, то они касаются поджелудочной железы и желчного пузыря, считает гадалка. Но справиться с этими недугами довольно легко, если уделить этому внимание и подлечиться. Зато Кажетта увидела, что в скором времени Бузова забеременеет.

"Сама она об этом даже не догадывается, продолжает сидеть на диетах, "сушиться", – говорит ясновидящая. – Но организм совсем скоро начнет накапливать энергию вопреки всему, а в результате мы увидим, как формы девушки будут округляться. И хотя на сегодняшний день о романах Бузовой ничего не слышно, я отчетливо вижу, что к ней стучится душа маленького ребенка – признак скорой беременности!".

Ранее сообщалось, что в Сети распространяется фотография Ольги Бузовой, сохраненная, скорее всего, из приложения Stories ее официальной странички в социальной сети Instagram. На изображении поющая ведущая запечатлена крупным планом на пляже Мальдив в розовом купальнике, с анимацией на лице. И все равно внимательные поклонники разглядели на лбу, подбородке, плечах и груди Ольги пятнышки, показавшиеся им крайне подозрительными.

"Это еще че такое (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Аллергия на солнце, срочно в Москву, так и рак кожи можно получить", "Такими темпами точно получит(((", "Без шуток, Оле нельзя находиться на солнце с такими пятнами", "Она ж вся обсыпанная...", "Быстрее сохраняйте фотки, щас же все быстро в фотошопе поправит)", "Вот это неожиданно!! Кто бы мог подумать, что она так болеет.....", "дозагораешься до состояния Рыбина и Сенчуковой..." – прокомментировали пользователи Сети.