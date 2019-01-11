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Гороскоп

Гузеева до последнего оттягивает операцию для страдающей дочери

Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева боится соглашаться, чтобы ее дочь прооперировали. Так считает ясновидящая Марианна Абравитова.
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Операция будет, она плановая и небольшая, считает Абравитова. "Ничего серьезного ждать не нужно. Она давно запланирована. То, что она заболела, это определенная психосоматика. Она боится просто на нее идти. Ей, по сути, хочется отсрочить это событие. Но так или иначе она пойдет и сделает эту операцию. Можно назвать такую операцию легкой. Девочка очень интересная. Ей хочется быть в центре внимания, а с другой стороны – создавать вокруг себя иллюзию, чтобы до конца люди не проникали в нее", – добавила она.

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"Грубо говоря, я вам рассказываю, какая я есть, и вы должны все это принимать. А вот какая я есть, я вам не скажу, у вас нос не дорос. Она такого типа начинающий манипулятор в эксцентрично-творческом виде. Проживает жизнь яркую и интересную. Вижу проблемы в личных отношениях, внутри она человек сложный. Позже ей перестанет нравится своя внешность, она будет делать пластические операции. Будет часто менять имидж. Она будет заниматься этими вещами всю жизнь. В ней живет душа художника", – резюмировала Абравитова.

Ранее сообщалось, что поклонники актрисы Ларисы Гузеевой в замешательстве. Они увидели, как 18-летняя дочь артистки позволяет себе курить на глазах у матери. На кадрах с совместной прогулки видно, что Ольга раскуривает сигарету при маме. Это вызвало шквал негодования среди фанатов Гузеевой.

Телеведущую осудили за подобную беспечность по отношению к ребенку. Гузеевой оставалось лишь разводить руками: "Ну а что я могу сделать? Ну будет прятаться. Мне не нравится, что она курит", – оправдалась она перед поклонниками.  

11 января 2019, 07:11
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