У Цымбалюк-Романовской появился новый мужчина
"Воссоединение этой пары невозможно ни при каких обстоятельствах. То, что знаем мы благодаря СМИ, лишь вершина айсберга. Все намного глубже, грязнее и страшнее. Осколки их разбитых отношений уже не склеить. Впереди, как я вижу, будут еще долгие судебные разбирательства, так как осталось множество непроверенных юридических вопросов", – рассказала Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.
По ее словам, между Арменом Борисовичем и Виталиной осталась лишь ненависть. Цымбалюк-Романовская заявляет, что готова простить престарелого мужа, но это просто отговорки, "ангельская позиция" для общественности. "Внутри ее гложет жуткая ненависть и ярость. У Джигарханяна тоже крайне отрицательная позиция по отношению к бывшей жене. Новые факты будут продолжать вылезать наружу, поэтому копаться в грязи им придется очень долго", – считает медиум.
"Кстати, я вижу, что Виталина не одинока. У нее точно есть мужчина, а Джигархянян – просто отыгранная карта. Приходится признать, что она человек "огромных талантов", который и дальше пойдет по головам с целью новой наживы", – добавила Абравитова.
Напомним, между Виталиной Цымбалюк-Романовской и Арменом Джигарханяном до сих пор продолжается судебная тяжба. При этом с каждым новым поворотом дела, оно становится только запутаннее. Впрочем, некоторые считают, что ситуация еще может решиться самым неожиданным образом.
Так, певица Наташа Королева предположила, что если бы актера и его молодую пассию оставили в покое, то они смогли бы найти общий язык даже воссоединиться. "Чужая жизнь – потемки. Я их не знаю близко, но не исключаю, что они еще помирятся", – философски заметила она.
Телеведущая рассказала о вирусе супруга
Появилось доказательство интересного положения герцогини Сассекской
Мужчина открыл неизвестные публике черты писателя
Ведущие снова схлестнулись в Сети