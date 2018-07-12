У мужа-турка Ани Лорак нашли другую женщину

Ани Лорак и ее муж Мурат Налчаджиоглу создают впечатление красивой гармоничной пары. Однако, в их отношениях все не так просто. Оказывается, певица настолько несчастлива, что постоянно плачет навзрыд.



"Ничего хорошего в их отношениях нет. Брак выглядит каким-то вынужденным. Ани безумно любит мужа, а вот сказать, что Мурат пылает любовью, я не могу. Более того, я даже не вижу интимной близости в их отношения. Брак был просто выгодой. На стороне у ее мужа есть любимая женщина. И именно ее он считает своей женой", – рассказала Dni.Ru ясновидящая Саона.

Отношения Ани Лорак с мужем напоминают гостевой брак в худшем его проявлении, говорит ведунья. "Счастья в этой семье нет. Лорак, конечно, звезда и очень популярна. Но в личной жизни ей катастрофически не везет. Женского счастья нет, много переживаний, она очень часто плачет навзрыд", – уверена гадалка.

"Ани Лорак всеми силами пытается сохранить брак, во что бы то ни стало. Но увы, искренней и чистой любви в этой паре не будет. Певицы не показывает свои душевные раны публике, но в скором времени личные переживания найдут отражение в ее творчестве. Композиции станут буквально страдальческими. Есть угроза впасть в глубокую депрессию", – предупредила Саона.

Напомним, что с будущим супругом артистку свела судьба в 2005 году на отдыхе в Анталье. Через год Мурат переехал на Украину, а еще через два года сделал Ани предложение руки и сердца. В 2009 году возлюбленные расписались в центральном ЗАГСЕ Киева и с размахом отпраздновала свадьбу в Турции.

