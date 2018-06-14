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Лорак погрязла в миллионных долгах

Ани Лорак. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Украинская певица Ани Лорак повязла в долгах. Грандиозное шоу DIVA обошлось звезде в копеечку.
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Весной 2018 года Лорак представила миру необычайное по размаху представление. Для реализации задуманного звезде понадобилось более 210 тонн оборудования, 500 подвесов для создания трюков в воздухе, сцена-трансформер, 19 лифтов, 240 сценических костюмов и команда, состоящая из 250 человек.

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 Ани (Каролина) Мирославовна Лорак (Куек)

Ани (Каролина) Мирославовна Лорак (Куек) Певица

Презентация проекта прошла в Минске, потом звезда повезла шоу в Америку, прокатила по нескольким городам России, а позже отправилась с коллективом в Австралию. В итоге DIVA заняла вторую строчку по затратности на российской эстраде – Лорак не смогла перещеголять поп-короля Филиппа Киркорова.

Стремление переплюнуть экс-супруга Пугачевой загнало артистку в долговую яму. "Оно стоит столько, что я сейчас в долгах. И отрабатывать его буду ближайших пару лет точно. Цифры мы еще до конца не знаем, потому что рассчитались не со всеми подрядчиками, мы еще собираем счета… речь идет о миллионах долларов…", – поделилась исполнительница. Певица отказалась назвать точную цифру, однако добавила, что сумма обязательств составляет менее пяти миллионов долларов, сообщает таблоид Clutch.

Из-за долгов этим летом Лорак будет работать за троих, теперь ее гастрольный график расписан до конца осени. Украинка планирует дать еще 20 шоу по всему миру, надеемся, этого будет достаточно для оплаты накопившихся счетов.

Автор: Руслана Алексеева14 июня 2018, 19:46
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