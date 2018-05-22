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Гороскоп

Когда родит разведенка Энистон

Дженнифер Энистон. Фото: GLOBAL LOOK press/Paul Fenton
То, что у 49-летней актрисы Дженнифер Энистон до сих пор нет детей, не раз становилось предметом обсуждений журналистов и общественности. Сама актриса очень редко комментирует эту тему и предпочитает сохранять подробности своей личной жизни в секрете. В СМИ активно муссируются слухи о том, что голливудская дива беременна от своего бывшего мужа Брэда Питта. 
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Dni.Ru решили проверить вероятность совместных детей у этой пары с позиции звезд и обратились за помощью к астрологу Алексею Фандееву. В своем прогнозе астролог использовал древнюю технику просмотра периодов жизни человека – метод Фирдаров.

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Фирдар – это жестко заданная последовательность планет, управляющая определенными периодами в жизни человека, то есть, человек, рождаясь, вступает в период какой-то планеты – она как бы задает основной тон его жизни, окрашивает все его проявления своим влиянием и через определенное количество лет человека одну планету сменяет другая.

Брак Энистон и Питта был заключен 29 июля 2000 года. По словам Фандеева, этот период у Энистон шел под влиянием планеты Луна, и продолжался с 12 февраля 2000 г года по 26 мая 2001 года – это было время семьи, брака и материнства. Как казалось – лучше и не придумаешь, но, как мы знаем, детей родить не удалось – беременность актрисы закончилась выкидышем. "Это объясняется тем, что летом 2001 года у Энистон началась программа планеты Сатурн – время кармы и одиночества. Этот период в жизни актрисы продлился несколько лет, – пояснил астролог. – Сатурн – холодная планета, реализация и сохранение брака в период ее действия возможно только после тяжелых испытаний и потрясений. Но как раз их-то пара и не выдержала. Брак распался в 2005 году. Кстати, в карте Питта в 2001 году включилась программа Юпитера, которая отвечает за социальный успех у мужчин. Именно поэтому с конца 2001 года в паре произошел разлад – у одного было желание реализовываться в социуме как можно больше, а другой переживал потери. Партнеры просто не смогли понять друг друга".

Брэд Питт и Дженнифер Энистон. Фото: GLOBAL LOOK press/Hubert Boesl

Тем не менее, при совместимости их звездных карт, видно соединение Солнца Питта и Луны Энистон. Это самое сильное единение пары на уровне Духа и Души. А Юпитер Питта и Венера Энистон показывает успех пары через брак и любовь. Причем, Солнце Дженнифер соединяется с Сатурном Брэд, как планета, отвечающая за ответственность и опору, поэтому Энистон воспринимает Питта, как самое серьезное увлечение в своей жизни. Она часто говорила: "Я буду любить Брэда до конца своей жизни. Когда мой муж поцеловал меня первый раз, у меня перехватило дыхание"!

Вторая точка Луны по фирдарам у Энистон обозначена в период с 17 июля 2018 года по февраль 2020 года. "Это невероятно, но звезды действительно дают паре второй шанс и возможность сыграть Энистон роль матери!, – восклицает Фандеев. – А после февраля 2020 года звезды показывают, что у актрисы начнется благоприятный период Юпитера – планеты, которая дает женщинам счастье там, где они пожелают, это планета удачи и благополучия. Главное помнить, что внимание к проблемам своей второй половинки в определенный период жизни позволит избежать 18 лет ожидания второго шанса". 

22 мая 2018, 20:11
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Дженнифер Энистон похорошела перед воссоединением с Брэдом Питтом

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