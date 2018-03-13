Зудина перенесла нервные срывы

Олег Табаков скончался 12 марта. Актер цеплялся за жизнь несколько месяцев. Борьба со смертью измотала его близких. Таролог и ясновидящая Марианна Абравитова рассказала, какое будущее ждет вдову Табакова Марину Зудину.



"Конечно для Зудиной это огромная трагедия. Переживать она будет и очень долго. Это была действительно настоящая любовь и она остро ощущает его потерю. Период реабилитации будет глубокой и долгой. Для нее Табаков проложил хорошую и длинную дорогу", – рассказала Марианна Абравитова.

По словам таролога, бедствовать вдова не будет. "Конечно для ее комфортной жизни все есть. Тема дележки наследства присутствует. Состояние ей останется большое. Но от всей этой истории она немного отойдет в сторону. Наступит глубокое переосмысление всего того, что было на фоне этой ужасной потери", – отметила ясновидящая.

В ближайшие десять лет Зудина не выйдет замуж. "Она будет жить во внутреннем комфорте и хочу сказать, что она женщина которая не бросается направо и налево. У нее не будет потребности в устройстве своей личной жизни. Она по максимуму отдала любовь Табакову", – считает Абравитова.

Публикация от Светская Хроника "КП" (@kp_star_onlinekp) Мар 12, 2018 в 12:41 PDT

Смерть Табакова не явилось сюрпризом для Зудиной. "Готовность к трагедии была. Психологически она уже была адаптирована к этому. Нервные срывы она уже пережила до того, как он от нас ушел. Никаких заболеваний на этой почве у нее не будет. Она сама по себе четко представляет как будет двигаться дальше по жизни. И у нее, поверьте, все будет хорошо", – резюмировала ясновидящая.