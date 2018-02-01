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Гороскоп

Бизнес-гороскоп на февраль 2018 года

Фото: Dni.Ru
Февраль обещает неплохие заработки и успехи в делах тем, кто готов потрудиться. Для кого последний зимний месяц станет самым прибыльным, Dni.Ru рассказал астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.   
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ОВЕН

Для типичных Овнов первая половина февраля – время, когда можно рискнуть и воплотить в жизнь какие-то совершенно новые идеи. Не бойтесь принимать нестандартные решения – от них будет польза, в том числе материальная. Главное, не запускать новых проектов вблизи даты затмения, которое случится 15 февраля. Если планов пока нет, самое время начать их строить, и главное – не идти проторенными путями. Вторая половина месяца вряд ли порадует вас большими успехами в работе и бизнесе, так что можно даже отправиться в отпуск в этот период, если есть такая возможность.

ТЕЛЕЦ

Для карьеры Тельцов наиболее успешна и прибыльна будет первая половина февраля, так что не сидите без дела – именно в это время можно на славу потрудиться и добиться неплохих результатов. Если возникнут сложности, вы можете обратиться за помощью к своим друзьям – они обязательно помогут, кто-то материально, а кто-то просто ценным советом. Если вам необходимо составить план работы на будущее, для этого лучше всего подойдет вторая половина месяца. Кстати, в это же время в вашу голову могут прийти нестандартные идеи – обдумайте их, даже если они кажутся безумными.

БЛИЗНЕЦЫ

Первая половина февраля успешна для повышения квалификации, получения какого-то дополнительного образования, необходимого для работы. Также успешно будет заключение сделок с иностранными партнерами, но постарайтесь не подписывать никаких важных документов 8 и 15 февраля. Вторая половина месяца порадует типичных Близнецов хорошими результатами. Главное, не сидеть сложа руки. Тогда вы сможете занять лидирующие позиции на производстве и достигнуть поставленных целей. Дерзайте.

РАК

Если вам необходимо взять кредит, сделайте это в первой декаде месяца, чтобы он не стал для вас тяжелой ношей. Кстати, помочь материально могут и ваши партнеры, причем, не только по бизнесу, но и по браку. Если вы работаете по найму, не бойтесь проявлять инициативу – именно ваша личная активность поможет вам сейчас достигнуть неплохих результатов на родном производстве, что, конечно, оценит начальство. Успешный месяц для тех, чей бизнес связан с другими культурами и языками, иностранными партнерами или просто зарубежными поездками.

ЛЕВ

Февраль, особенно его вторая половина, станет успешным для тех представителей знака Лев, кто работает с чужими деньгами, то есть для банкиров, бухгалтеров, страховых агентов и тому подобное. Первая половина месяца будет удачна для тех, кто ищет новые полезные связи, деловых партнеров или инвесторов. Сейчас вы сможете найти верных помощников. Менять же работу или сферу деятельности в феврале не рекомендуется, обдумайте такое решение несколько раз – возможно, все не так уж и плохо, как вам кажется?

ДЕВА

В этом месяце Девам придется как следует потрудиться – впрочем, именно представители этого знака привыкли в рутиной работе, а значит, большой нагрузки вы можете и не заметить. Успешным месяц, особенно его первая половина, обещает стать для тех, чей бизнес связан с медициной, уходом за другими, в том числе животными, а также с наукой и какой-то кропотливой интеллектуальной деятельностью. Вторую половину месяца придется посвятить своим партнерам – что ж, Девы ведь всегда готовы прийти на помощь.

ВЕСЫ

Начало месяца будет более оптимистичным, чем его конец. Вы будете чувствовать прилив энергии и вдохновения, что поможет вам покорять новые горизонты – главное, ко всему подходить творчески, мыслить шире. Но капризная муза никогда не остается с нами навсегда, вот уже и во второй половине месяца придется заняться скучной монотонной работой, от которой редко получают много положительных впечатлений. Зато и вознаграждение за усердный труд не заставит себя долго ждать.

СКОРПИОН

Финансовое состояние типичных Скорпионов сейчас полностью зависит от них самих. Проявите активность, и вы обязательно получите заслуженное вознаграждение. Хотя желания работать не будет совсем, нужно взять себя в руки и начать действовать. В конце концов, энергию и неожиданно пришедшее вдохновение можно направить на работу и карьеру. Не идите проторенными дорожками, ищите ко всему свежий творческий подход, тогда работаться будет веселее, интереснее и прибыльнее, что немаловажно.

СТРЕЛЕЦ

После первой декады февраля наступает успешное время для тех Стрельцов, чей бизнес связан с недвижимостью. Если вы планировали снять, купить или продать новое помещение, для этого этот период тоже подойдет. Только не подписывайте важных документов 15 числа – в затмение не рекомендуется вообще заниматься такими важными делами. Первая половина месяца может порадовать новыми интересными знакомствами. Конечно, не все они будут полезны, но некоторые могут пригодиться.

КОЗЕРОГ

Наиболее успешным февраль обещает стать именно для представителей знака Козерог. Мало того, что сейчас вы можете добиться любых поставленных целей – сейчас вы можете еще и получить с этого хорошую прибыль или зарплату, если вы работаете по найму. Вторую половину месяца лучше посвятить маркетинговым исследованиям, аналитическому сбору информации, необходимой вам для карьеры. Кстати, завести новые полезные знакомства в это время тоже можно, но не доверяйте кому попало.

ВОДОЛЕЙ

Типичные Водолеи в феврале – любимцы фортуны. Уже после первой декады месяца вы можете получить награду за свои труды. Размер вознаграждения при этом зависит полностью от вас – не бойтесь проявлять инициативу и бежать впереди паровоза, иногда нужно быть активным, чтобы что-то получить. Главное, не запускать новых проектов вблизи солнечного затмения, которое случится 15 февраля – в это время все может пойти не так, как ожидалось. В остальном, месяц полностью ваш – используйте его по максимуму.

РЫБЫ

Самое начало месяца вряд ли порадует вас хорошими результатами, лучше это время посвятить отдыху или простой работе, которую вы привыкли делать ежедневно. Зато уже после 11 февраля ситуация меняется в лучшую сторону. Повышается личное обаяние, что можно использовать в своих целях, как в работе, так и в личной жизни. Ваш доход будет зависеть от вас самих, от вашего умения общаться и договариваться с людьми, хотя во второй половине месяца с этим проблем возникнуть не должно.
1 февраля 2018, 12:30

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