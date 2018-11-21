Никому не под силу: Яковлева тщетно спасает покалеченного сына

Cын Елены Яковлевой Денис Шальных выглядит будто существо с другой планеты. Что движет им? Почему молодой парень изуродовал себя и ведет себя так, словно на него навели проклятье?



"Он как слуга Люцифера. Поэтому и ведет себя таким образом, считает, что ему все дозволено. Многие поражаются количеству татуировок, которыми он буквально изуродовал себя. Да, есть люди, у которых на теле еще больше рисунков, зависимость от них. Но у Дениса все гораздо серьезнее. Его татуировки – это символы чего-то нехорошего, недоброго. Здесь в России он себе не найдет места", – считает потомственная ведунья Саона.

Люди будут всегда показывать на него пальцем, шептать за его спиной, считает гадалка. Карты показывают, что Денису вообще тяжело жить на нашей Земле. Его гнетет наследственная карма и побороть это никак нельзя. К кому бы ни обращалась его мать, каких бы специалистов она не находила и не просила о помощи, ничего не выйдет. Изменить что-либо просто никому не под силу. У сына любимой всеми актрисы такое предназначение: своим видом показывать, что существует нечистая сила.

"Единственное, что может как-то смягчить всю ситуацию, это его переезд, причем не просто в другую страну, а буквально на край света, за океан, – советует Саона. – На новом месте у Дениса даже есть шанс соединиться с другой энергетикой, измениться, перевернуть свое сознание и заняться творчеством – начать рисовать. Такой радикальный шаг может развернуть его жизнь на 180 градусов, он проявит себя в чем-то другом, отличном от того, что делает сейчас. Это неизбежно разлучит его с матерью. К сожалению, только заплатив такую высокую цену, можно начать жить по-другому. Такова его судьба".