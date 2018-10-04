У Краско родится ребенок после развода с молодой женой

Все, что сейчас происходит в личной жизни Ивана Краско – очень необычно. Но эта история точно не является фальсификацией с целью пиара, как считают многие. Престарелому актеру повезло встретить молодую девушку, которая искренне прониклась к нему симпатией, несмотря на его довольно преклонный возраст.

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