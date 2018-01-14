Зара подарит девочку

Таролог и ясновидящая Марианна Абравитова рассказала о том, что 2018 год готовит для певицы Зары. Серьезных изменений в ее судьбе случиться не должно, однако можно рассчитывать на пополнение в семье.

По мнению экстрасенса, певица Зара может похвастаться верным распределением ресурсов, что позволяет ей уделять необходимое внимание всем сторонам ее жизни. "Что касается 2018 года, и творчества, то особых всплесков я не вижу. Она с умела подняться на определенный уровень, на этом она пока и становится", – рассказала таролог и ясновидящаяМарианна Абравитова для Dni.Ru.

"Она достаточно востребована, ну именно в тех рамках, которые ее интересуют и ей интересуются в данный момент. Особых ярких вспышек безмерной любви со стороны аудитории я не вижу. Все ровно и спокойно", – добавила эксрасенс.

"Надо еще учитывать, что она не бросит семью ради карьеры. Все что касается ее семейной жизни у нее в приоритете. Она просто распределяет все по полочкам. Семья не обделена любовью, в полной мере наслаждается ее присутствием. Дети воспитываются ее самой, никому она эти возможности не делегирует", – заметила она.

Публикация от ZARA (@zara_music) Янв 13, 2018 at 6:45 PST

"Кстати у нее присутствует энергия женского поля. Хочу отметить, что скорее всего Зара подарит нам девочку. Только это произойдет скорее всего в 2019 году. Пока это на уровне желания, мечты. К концу 2018 года это все сформируется в четкое понимание ситуации. Оформившиеся идея перерастет в рождение дочери", – добавила таролог.

Публикация от ZARA (@zara_music) Янв 6, 2018 at 6:31 PST

"Муж останется тот же, и ребенок будет желанным. Семья у них невероятно интересная. Все дети талантливы, все у них достаточно фундаментально", – рассказала она.

"Дай бог, чтобы так все у них и осталось. В ее жизни настолько все правильно и хорошо, что есть чему поучиться, и все это очень похоже на красивую рекламную картинку. Хочется только пожелать это стабильности на всю жизнь", – заключила Марианна Абравитова.