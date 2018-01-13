Влиятельный поклонник Волочковой поразил богатством

Что ждет в 2018 году Анастасию Волочкову, рассказала Dni.Ru таролог и ясновидящая Марианна Абравитова. Артистка должна быть очень осторожна в ближайшее время.

"Очень интересный прогноз выходит. Я бы скорее всего сказала, что год сумасшедший. Деньги потекут к ней рекой. Поток достаточно серьезный не только со стороны ее самой, то есть ее заработка. А и со стороны какого-то весьма влиятельного поклонника. Очень щедрый, даже можно ей позавидовать", – сообщила Марианна Абравитова.

Волочкова вошла в цветущую фазу своей жизни. Вокруг нее будет очень много поклонников в новом году. "Собственно она это очень любит. Сами по себе личности все активные и интересные и каждый из них будет ухаживать за ней по особенному. Можно сказать изысканно", – рассказала таролог.

Также 2018 год характерен для Анастасии большим количеством перемещений на самолетах и поездах. Она будет много путешествовать. Однако есть и негативные моменты. Волочкову ждет какой-то обман, мошенничество. "Есть вероятность потери денег. Совет по картам – быть внимательной. В 2018 году может случится такая история, которая в десятки раз перекроет потери 2017 года. Я призываю Анастасию быть весьма рассудительной и не доверять незнакомцам персоналу на все 100. Так же аккуратней с друзьями. Именно они могут пригласить Анастасию поучаствовать в каком-то инвестировании или попросту одолжат деньги. Когда случится эта ситуация, прошу Анастасию вспомнить этот прогноз и внимательно взвесить все за и против", – предупредила Абравитова.

Несмотря на хороший приток денег к Анастасии, так же вероятность их исчезновения тоже велика. Лучше закрывать двери во время, а открывать так сказать тому, в ком уверенна.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Янв 7, 2018 at 4:41 PST

Кроме того карты показали травму. "Похоже это нога. Вижу, что это лето. Понятно, что Анастасия находится в постоянном рабочем процессе, и шпагаты и растяжки, но вот этот момент скорее всего неизбежен. Тут нет совета вести себя например аккуратно или не заниматься например спортом. Ну все же радует то, что после травмы Анастасия восстановится довольно быстро", – отметила ясновидящая.

Обычно когда так происходит, то это тормозит человека от каких-то неправильных действий. Вселенная просто контролирует и можно даже так сказать предостерегает от большей беды. "Она сама поймет, что это случится именно тогда, когда она будет собираться ехать в какую-то важную поездку или на мероприятие. В целом можно сказать, что излишняя осторожность не помешает Анастасии в 2018 году", – резюмировала Абравитова.

