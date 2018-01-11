Специалист раскрыл причину чудовищного уродства Волочковой

Анастасия Волочкова регулярно пугает народ фотографиями своих кровавых мозолей и шишек на ногах. Политик, журналист, ведущий Александр Невзоров поделился своими подозрениями, почему такие страдания претерпевает балерина (и это, по его мнению, не связано с балетом).

В радиопередаче "Невзоровские среды" ведущий, политик, журналист Александр Невзоров в беседе с коллегами высказал неожиданную мысль, что скандально известной балерине Анастасии Волочковой следовало баллотироваться в президенты. "Она подходит абсолютно по всем статьям. Вот сейчас она поразила Русь демонстрацией своих ног. Зная, что здесь любят страдальцев, она показала свои ноги и говорит, что все это балет", – проявил свою осведомленность о действиях Волочковой Невзоров.

Однако специалист высказал мнение, что вряд ли кровавые мозоли и шишки на ногах являются следствием занятий балетом. "Есть подозрения, что это все-таки не балет, а что вместе с Майбахами и белыми букетами белых же роз ей постоянно дарили обувь узбекского производства, и поэтому вот это чудовищное уродство, которое она демонстрирует, связано только с этим", – заявил ведущий.

Невзоров объяснил, что, в ответ на шокирующие снимки Волочоковой, ее коллеги по балетному цеху продемонстрировали снимки, на которых показывают свои вполне здоровые ноги. "А ты открой интернет: тут же мерзавочки солистки хорошенькие наполнили сеть фотографиями своих ножек, где, в общем, таких травматических последствий нету", – рассказал Невзоров.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Янв 7, 2018 at 12:37 PST

Александр высказал уверенность, что Анастасия действует по "законам хайпа". "Поймите, вроде обсуждать шпагаты, конечности, другие подробности пожилой дамы не очень красиво, но она сама делает из каждого своего телодвижения такое большое общественное явление. Вот показала ноги – и сразу забылась "улица Вязов" как страшный сон. Все время говорит про свои муки, страдания. Спасибо балерине, что она не стала демонстрировать другие части тела, которыми трудилась и страдала, хотя можно представить себе, насколько и они изуродованы. Но это еще все впереди, потому что покажет. Ее несут законы хайпа, а куда они могут занести, мы, в общем, хорошо знаем", – заключил Александр Невзоров.