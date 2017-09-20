Кети Топурия посоветовали не влюбляться раньше времени

Как оказалось, идеальные отношения Кети Топурия и бизнесмена Льва Гейхмана дали трещину уже давно, но о разрыве пары стало известно совсем недавно. Развод певица скрывала даже от своей мамы. Как складывается жизнь артистки после расставания с мужем, Dni.Ru узнали у ясновидящей, таролога Марианны Абравитовой.

Кети Топурия вступила в такую полосу жизни, которую таролог охарактеризовала тремя словами – свобода, неопределенность и творчество. "Ближайшие год-полтора в жизни певицы будут появляться мужчины, причем некоторые – из ее прошлого. Будут романы, встречи, общение, но я не могу сказать, что она сейчас концентрируется на этом. Определенно Кети сейчас не заинтересована в поисках мужчины мечты. Певица не готова к тому, связать себя новыми узами с кем бы то ни было", – уверена медиум.

Ясновидящая отметила, что Кети – человек тонкой душевной организации, и найти ей в пару какого-то достойного мужчину будет весьма сложно. "На это потребуется время. С новым спутником Топурия заключит брак и родит детей. Вообще впереди ее ждет много интересного. Мой совет на ближайшее время – просто расслабиться и отдохнуть, и не ускорять события. Главного человека своей жизни она в любом случае не пропустит, почувствует его. А сейчас Кети не нужно влюбляться, лучше ограничиться легким флиртом, накопить силы – благо мужская энергия будет вокруг нее в избытке", – сказала Абравитова.

Вообще Топурия полностью состоится и как певица, и как мать и жена, уверена ясновидящая. "Ее дочь очень счастлива, окружена заботой и любовью. А бывший спутник – очень порядочный человек, и в жизни он будет всегда рядом с Кети и ребенком, всегда будет их поддерживать. Ничего плохого в жизни певицы я не вижу. Сейчас основной акцент необходимо сделать на карьере. Не стоит от этого отвлекаться, и тогда артистку ждут новые высоты", – предупредила таролог.