Что случилось с лицом Кети Топурии
Кети Топурия является одной из самых привлекательных исполнительниц отечественной эстрады. Регулярно на страничке певицы в социальной сети Instagram появляются фотографии с красавицей артисткой. Однако новое фото Кети всерьез обеспокоило ее многочисленных подписчиков. На снимке Топурия запечатлена с сигаретой, без грамма косметики. А подписала Кети кадр и вовсе интригующе: "Ночи: рваные, длинные..."
Фанаты немедленно отреагировали на публикацию певицы. Причем комментарии оказались весьма тревожного характера. В частности, не все поклонники узнали Кети, а другие задались вопросом, что же случилось в жизни их любимицы.
Кети, что случилось с твоим лицом????? В любом случае, все будет хорошо, я узнавала ;)))", "не плачь красивая милая Кети ❤ Все будет чудесно! Все будет как ты захочешь🙏", "Что с ней случилось она всегда была красивой смешной а щас грустная и курит походу наверное серьезные какие нибудь проблемы", "а что такая заплаканная Кети!???", "Не плачь Кэти", "Опухла. Вискарь?", "Наверное осы покусали за лицо, губы аЛергия😂", "Давай Кети не раскисай, мы хотим видеть тебя красивой, уверенной, без слез. Все в жизни бывает, и хорошее, и плохое, но перебороть невзгоды можешь ты только САМА", "Опухшая", – прокомментировали публикацию артистки подписчики.
Отметим, что в последнее время СМИ упорно муссируют информации о разрыве Кети Топурия с супругом, бизнесменом Львом Гейхманом. В январе 2017 года папарацци сняли девушку, похожую на Кети, с возможным любовником – рэпером Гуфом – на отдыхе. И Топурия, и певец эту информацию опровергли.
Однако, как узнали репортеры у источников из близкого окружения исполнительницы, еще задолго до спорных заметок о предполагаемой измене у Кети и ее мужа Льва отношения разладились. И виной тому – постоянные командировки бизнесмена за рубеж.
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