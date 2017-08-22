Что случилось с лицом Кети Топурии

Солистка группы "А-Студио" Кети Топурия обнародовала свежую фотографию. Однако снимок всерьез обеспокоил ее фанатов, некоторые из которых буквально не узнали свою любимицу.

Кети Топурия является одной из самых привлекательных исполнительниц отечественной эстрады. Регулярно на страничке певицы в социальной сети Instagram появляются фотографии с красавицей артисткой. Однако новое фото Кети всерьез обеспокоило ее многочисленных подписчиков. На снимке Топурия запечатлена с сигаретой, без грамма косметики. А подписала Кети кадр и вовсе интригующе: "Ночи: рваные, длинные..."

Фанаты немедленно отреагировали на публикацию певицы. Причем комментарии оказались весьма тревожного характера. В частности, не все поклонники узнали Кети, а другие задались вопросом, что же случилось в жизни их любимицы.

Кети, что случилось с твоим лицом????? В любом случае, все будет хорошо, я узнавала ;)))", "не плачь красивая милая Кети ❤ Все будет чудесно! Все будет как ты захочешь🙏", "Что с ней случилось она всегда была красивой смешной а щас грустная и курит походу наверное серьезные какие нибудь проблемы", "а что такая заплаканная Кети!???", "Не плачь Кэти", "Опухла. Вискарь?", "Наверное осы покусали за лицо, губы аЛергия😂", "Давай Кети не раскисай, мы хотим видеть тебя красивой, уверенной, без слез. Все в жизни бывает, и хорошее, и плохое, но перебороть невзгоды можешь ты только САМА", "Опухшая", – прокомментировали публикацию артистки подписчики.

Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official) Авг 22 2017 в 2:37 PDT

Отметим, что в последнее время СМИ упорно муссируют информации о разрыве Кети Топурия с супругом, бизнесменом Львом Гейхманом. В январе 2017 года папарацци сняли девушку, похожую на Кети, с возможным любовником – рэпером Гуфом – на отдыхе. И Топурия, и певец эту информацию опровергли.

Однако, как узнали репортеры у источников из близкого окружения исполнительницы, еще задолго до спорных заметок о предполагаемой измене у Кети и ее мужа Льва отношения разладились. И виной тому – постоянные командировки бизнесмена за рубеж.

