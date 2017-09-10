Кто стоит за успешной карьерой Бузовой

Помолодевшая Пугачева питается за счет детей Малахов оставил Борисова без любви Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Помолодевшая Пугачева питается за счет детей

Самое читаемое

У беременной Кейт Миддлтон смертельное осложнение
Пугачева в ярости выкинула вещи любовника из квартиры
Родные насильника разоблачили Шепелева и Шурыгину
Градский грубо унизил Малахова
Елизавета II всю жизнь прячет дочь принцессы Дианы
партнеры
Воскресенье 10 сентября
Лента новостей
20:41
Выборы в Саратовской области прошли без серьезных нарушений
19:30
Эксперты высоко оценили организацию выборов
19:17
Явка на выборах в Саратовской области превысила 46%
18:15
Сильнее всего ураган "Ирма" ударит по Санкт-Петербургу
18:10
Мумии двух артисток театра кукол три месяца пролежали в квартире
17:52
Володин проголосовал на выборах в Москве
17:21
В Британии на прихожан церкви напали с ножом
17:08
На переставшую сниматься голой Штурм набросились с упреками
16:46
Как менялся Алексей Панин
16:22
Триумф Саакашвили обернулся дикой клоунадой
16:10
Избиркомы подводят первые итоги
15:44
В Москву вернулось лето
15:31
Во Франции на вокзале застрелили двух детей
15:22
Самые роскошные наряды Венецианского кинофестиваля
14:50
Билан устроил жаркие танцы с певицей за кулисами (видео)
14:42
Россияне активно голосуют на региональных выборах
14:30
Собчак озадачила странным фото Виторгана
14:07
Литвинову без макияжа заплевали за уродливый "бомж-стайл"
13:36
Выборы в Саратовской области проходят спокойно
13:19
В NASA предупредили о смертельной опасности для человечества
13:01
Как избавиться от ночных кошмаров
12:53
Пугачева хитростью помогла Леонтьеву пробиться на сцену
12:37
В Саратове экстренно сел Ан-148 с пассажирами
12:05
Жена гнала из кровати больного раком Кобзона
11:42
Киев отличился новой бестактностью в адрес Москвы
11:25
Лолита расплакалась перед Михалковым
11:18
Бывший муж повесил на звезду "Дома-2" кредит и уехал в Таиланд
10:48
Панин на коленях просил Шпицу не бросать его
10:36
Киркоров насмешил нелепым клоунским нарядом
10:16
Под Краснодаром произошло смертельное ДТП с автобусом
09:58
Регионы выбирают губернаторов
09:33
Саратовская область впервые с 2000 года выбирает губернатора
08:00
В России проходят выборы
23:14
У Гузеевой сдали нервы после пляжных снимков
22:27
Москвичи получили роскошный подарок на День города
21:44
Максакова пристыдила располневшего сына за выступление в Крыму
18:54
В лесу под Москвой найдет труп
18:52
В Домодедово авиадебоширка покусала полицейского
18:46
Особенности парка "Зарядье"
18:28
Липницкая убила последнюю надежду на возвращение
17:53
Марат Башаров тайно женился на экономисте
17:19
У "Москва-Сити" произошел крупный пожар (видео)
17:07
Модель Dior осмеяли после потери ноги при взрыве в Киеве
16:30
"Зарядье" создали в рекордно короткие сроки
16:09
Обрушение кинотеатра в Балашихе попало на видео
15:45
На юго-востоке Москвы под колесами машины погиб пешеход
15:39
Путин и Собянин испытали "Парящий мост"
15:27
Известного певца жестоко избили в центре Москвы
15:09
Путин привез Собянина в "Зарядье" на электрокаре
14:40
Буланова распсиховалась из-за поношенной одежды
14:11
У молодого москвича угнали Lexus за 6 млн
14:10
В Москве открылся парк "Зарядье"
13:50
Как Москва похорошела с годами
13:39
Близкий человек предал Бориса Корчевникова
13:05
В центре Москвы расстреляли прохожих
12:48
Крестный о Пашинине: Он вообще идиот полный
12:12
Пересильд впервые назвала имя отца своих детей
11:53
При столкновении поезда и грузовика в Югре пострадали дети
11:39
Пелагею высмеяли на "Голосе" за брак с Телегиным
11:10
В Москве трое грабителей с монтировкой напали на уборщицу из-за $3
10:53
Напуганная дочь вцепилась в ногу Киркорова
10:29
Бузова опозорилась на "Новой волне"
10:07
Кому выгодна смерть актера Пашинина
10:04
В Подмосковье девушку выбросили из окна квартиры
01:02
Родившая Гагарина сбросила 22 килограмма
00:36
Сергей Лазарев решил оставить сцену
00:01
Малахов в Сочи побил Киркорова
22:05
На севере Москвы загорелся ангар
22:00
В Киеве взорвали убийцу Шамиля Басаева
21:57
Жуков зажигает с голыми мужиками (видео)
21:39
Путин поприветствовал участников "Новой волны"
21:34
Шикарная свадьба Мамун и Сухорукова
21:24
Как защититься от сильнейшей в истории магнитной бури
21:10
Пропавшую молодую актрису нашли в наркопритоне в Москве
20:26
Стало известно о близости Агутина со звездой оперы
20:09
Почему Козловский отказался от главной роли в "Матильде"
19:38
Гибель актера Пашинина вызвала восторг в России
19:36
Современных детей озадачили аудиокассеты (видео)
19:33
Звезду "Дома-2" избил сожитель
19:33
Мосгоризбирком разошлет более 2,5 млн смс с приглашением на выборы
19:03
Заигрывающий с Москвой Берлин довел Киев до истерики
18:46
Пьеха напугал зверским видом
18:44
Пнувшая ребенка порноактриса отправлена под домашний арест
18:43
В центре Киева взорвался автомобиль
18:28
Первый в истории инопланетянин высадился в России
18:21
Киркорову не дает покоя слава Пугачевой
17:50
Ученые назвали сентябрь временем разводов
17:40
Какие линии метро разгрузит первый участок ТПК
17:39
Гусев назвал причину увольнения Малахова
17:35
Строительство домов по программе реновации начнется в 2018 году
17:34
Как проходит предвыборная кампания в Саратовской области
17:33
Солнечная плазма достигла Земли и уничтожает ее поле
17:12
Одноклассники подставили ивантеевского стрелка
17:05
Галкина гонят с федеральных каналов
16:55
Муж Кабаевой о деньгах на лечение Барановской
16:48
Десятки иностранных экспертов прибыли на Единый день голосования
16:41
Уильямс злобно посмеялась над помолвкой Шараповой
16:36
Опубликовано последнее заявление актера Пашинина
16:16
Запашные выбрали имя ребенку
16:08
Беременная автоледи на BMW X6 протаранила трактор
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Максакова пристыдила располневшего сына за выступление в Крыму
Модель Dior осмеяли после потери ноги при взрыве в Киеве
У Гузеевой сдали нервы после пляжных снимков
Бузова опозорилась на "Новой волне"
Гибель актера Пашинина вызвала восторг в России
Шубская веселится на свадьбе после смерти Глаголевой
Гороскоп

Кто стоит за успешной карьерой Бузовой

Ольга Бузова. Фото: пресс-служба фестиваля "Жара"
Первые строчки музыкальных чартов, дорогие клипы, баснословные гонорары за участие в рекламе и концертах – вот чего добилась выпускница Дома-2 Ольга Бузова. Кто стоит за девушкой и в чем феномен ее успеха, выясняли Dni.Ru.
прочитано 4292 раза

"Бузова имеет такой инструментарий, что способна добраться не только до Первого Канала, но и пойти в политику, открыть любые двери на своем пути. У девушки очень четкие цели. Ее психика закалялась в боях еще с детства, – рассказала Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова. – Это очень мощно энергетически заряженный человек. Она постоянно тестирует сама себя, в том числе свои знания и умения. Все свои минусы она обращает в плюсы. Если Бузова видит цель, то обязательно ее достигнет. Она сама исполняет свои желания".

ПО ТЕМЕ

Бузова опозорилась на "Новой волне"

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова телеведущая

Карты показывают, что, возможно, телеведущая получит свою программу на ТВ. "Постели" здесь нет, по крайней мере именно на этом отрезке ее пути я ничего такого не вижу. Это выгодное сотрудничество: продюсеры знают, чего хотят зрители, и готовы идти с Бузовой в одном направлении", - уверена медиум.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Что касается образа легкомысленной девушки, который она несет, то, по мнению гадалки, это всего лишь часть шоу. "Бузова настоящий профессионал, программам с ее участием гарантированы великолепные рейтинги. Она определенно состоится как ведущая. Канал, который возьмет Ольгу к себе на работу, точно не прогадает", – добавила она.

10 сентября 2017, 18:01
ФОТОРЕПОРТАЖ

Возмутительные фото Ольги Бузовой

567

комментарии

Политика

Заигрывающий с Москвой Берлин довел Киев до истерики
Вашингтон признал свое поражение в кибервойне
Русские купили победу Трампа за 100 тысяч
Порошенко пришел в ужас от предложения Путина

Шоу-бизнес

Литвинову без макияжа заплевали за уродливый "бомж-стайл"
Шубская веселится на свадьбе после смерти Глаголевой
Пугачева хитростью помогла Леонтьеву пробиться на сцену
Жена гнала из кровати больного раком Кобзона

Проишествия

Модель Dior осмеяли после потери ноги при взрыве в Киеве
Рэпер Miyagi покалечил себя после смерти сына
Мать высказалась о гибели актера Пашинина в Донбассе
С Крымского моста на теплоход упал видеомонтажер "Останкино"

Lifestyle

Почему Козловский отказался от главной роли в "Матильде"
79-летняя Ахеджакова об интиме с Серебренниковым
Звезду "Вечного зова" оставили без пенсии
Актриса Яна Троянова объяснила идею сериала "Ольга"
Происшествия

В NASA предупредили о смертельной опасности для человечества

Ученые уже разрабатывают план по спасению Земли от разрушительных последствий
Шоу-бизнес

Билан устроил жаркие танцы с певицей за кулисами (видео)

Записью певец поделился на своей странице в Instagram
Политика

Триумф Саакашвили обернулся дикой клоунадой

Эпохальное возвращение политика пошло по привычной для Украины схеме
Шоу-бизнес

На переставшую сниматься голой Штурм набросились с упреками

Подписчики заявили, что теперь певица выглядит как бабушка

Гороскоп

Кто стоит за успешной карьерой Бузовой
Мужчины используют Копенкину
Совет на выходные
Масляков готовится к переменам

Фоторепортажи

Лолита расплакалась перед Михалковым
Особенности парка "Зарядье"
Как Москва похорошела с годами
Шикарная свадьба Мамун и Сухорукова

Спорт

Уильямс злобно посмеялась над помолвкой Шараповой
Мамун вышла замуж за Сухорукова
Овечкину запретили играть за Россию на Олимпиаде-2018
Роднина считает Липницкую жертвой родительских амбиций

Регионы

Пнувшая ребенка порноактриса отправлена под домашний арест
Гуманный сибиряк зарубил собаку соседа в подъезде
Минздрав вычислил самый пьющий регион России
За похищенного на Ставрополье Президента потребовали выкуп
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru