Кто стоит за успешной карьерой Бузовой

Первые строчки музыкальных чартов, дорогие клипы, баснословные гонорары за участие в рекламе и концертах – вот чего добилась выпускница Дома-2 Ольга Бузова. Кто стоит за девушкой и в чем феномен ее успеха, выясняли Dni.Ru.

"Бузова имеет такой инструментарий, что способна добраться не только до Первого Канала, но и пойти в политику, открыть любые двери на своем пути. У девушки очень четкие цели. Ее психика закалялась в боях еще с детства, – рассказала Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова. – Это очень мощно энергетически заряженный человек. Она постоянно тестирует сама себя, в том числе свои знания и умения. Все свои минусы она обращает в плюсы. Если Бузова видит цель, то обязательно ее достигнет. Она сама исполняет свои желания".

Карты показывают, что, возможно, телеведущая получит свою программу на ТВ. "Постели" здесь нет, по крайней мере именно на этом отрезке ее пути я ничего такого не вижу. Это выгодное сотрудничество: продюсеры знают, чего хотят зрители, и готовы идти с Бузовой в одном направлении", - уверена медиум.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Сен 9 2017 в 2:28 PDT

Что касается образа легкомысленной девушки, который она несет, то, по мнению гадалки, это всего лишь часть шоу. "Бузова настоящий профессионал, программам с ее участием гарантированы великолепные рейтинги. Она определенно состоится как ведущая. Канал, который возьмет Ольгу к себе на работу, точно не прогадает", – добавила она.