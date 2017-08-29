Непредсказуемый Басков снова станет отцом
"Все мы привыкли видеть Николая
веселым и радостным, но это лишь маска. Я бы не сказала, что все эти годы он
был счастлив. Попытки строить отношения не приносили должного удовлетворения. Он
и сейчас продолжает находиться в поисках гармонии", – рассказала Dni.Ru таролог,
ясновидящая Марианна Абравитова. По словам медиума, тема с Лопыревой – это тоже
очередная попытка создать какие-то отношения. "Как ни удивительно – свадьбе
быть, и брак продлится какое-то время, – уверена она. – Но и эта попытка у
Николая и Виктории не последняя. После нее оба наконец-то встретят свои вторые половинки
и обретут настоящее счастье".
Также таролог вспомнила историю бывшей семьи Николая Баскова. "То, что Николая разделили с сыном и не дают общаться, это большой грех. Дело в том, что сам Басков – человек взрослый, просто пойдет дальше по жизни и все. А вот ребенку такой запрет на общение с отцом может поменять кармический путь. Происходит ломка жизненной линии, его судьба может пойти по-другому. Конечно, в подобных ситуациях оставаться жить в семье ради ребенка не стоит, но и препятствовать общению тоже нельзя", – предупредила она.
"А вообще, Николай Басков сам по себе очень интересный человек. Конечно, как каждая творческая личность, он "полярен": его характеру присущи смены настроения, некая непредсказуемость. Но он настолько теплый и настоящий, что многим звездам стоит поучиться у Николая искренности. Под его маской – большая глубина. У Баскова очень яркий жизненный путь. Впереди взлет по карьерной лестнице, деторождение, невероятная любовь публики", – резюмировала ясновидящая.
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