Счастье Баскова и Лопыревой оказалось постановочным

Евгений Фридлянд разоблачил готовящегося к свадьбе певца. Мол, вся шумиха вокруг грядущего торжества срежиссирована.

На страницах Николая Баскова в социальных сетях царит амурная идиллия. Певец то и дело позирует с Викторией Лопыревой, подписывая кадры: "С любимой". Со стороны, правда, почему-то кажется, что певец в первую очередь себя пытается убедить в нежных и трепетных чувствах к послу чемпионата мира по футболу.

Но продюсер Евгений Фридлянд открыл секрет, как на самом деле рождаются "мгновения счастья". На своей странице в социальной сети он опубликовал ролик, на котором видно, сколько человек крутится вокруг "влюбленных", чтобы красиво и "романтично" их запечатлеть. Стилисты, визажисты, гримеры, осветители – счастье должно выглядеть эффектно.

Басков, правда, завидев, что Фридлянд снимает видео, насторожился:

– Стоп, стоп, стоп! Ты же там что-то в интернете про меня написал...

– Коля, милый, дружище! Это не про тебя я писал, а про Рамзана Кадырова! – но уши у меня покраснели...

– Ладно, давай фотографируй меня и напиши что-нибудь в Facebook!

Публикация от Евгений Фридлянд (@evgeniifridliand) Авг 21 2017 в 9:54 PDT

Колю можно понять. Ради того, чтобы о нем много и хорошо писали, он и затеял всю эту историю с женитьбой. И очень обижается, когда его упрекают в пиаре. Ну да поживем – увидим. До октября, когда "золотой голос страны" должен жениться на Лопыревой, осталось не так много времени. Пока же влюбленные сняли свадебную открытку с романтической историей.

Поклонники потешаются в комментариях: "И как их самих не тошнит от всего этого шоу? И тех, кто рядом. Хотя деньги правят", "Да, он парень с юмором, только одно его гложет. Вот признался бы, и отпала бы надобность в этих шоу-невестах".