Названа причина страшной болезни Носкова

Новость о серьезной болезни бывшего участника группы "Парк Горького" Николая Носкова повергла в шок фанатов артиста. Пресс-менеджер певца подтвердила самые худшие опасения. Есть ли у певца шансы на выздоровление, Dni.Ru узнали у известного таролога и ясновидящей Марианны Абравитовой.

"Николай Носков выкарабкается и будет жить, но станет совершенно другим человеком. Я не вижу, что он выйдет на сцену. Артист будет восстанавливаться около года, да и то это время уйдет на то, чтобы вернуться в дееспособное состояние, – сказала Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова. – Сейчас ему необходима энергия. Будет полезно, если все поклонники, кому небезразлично творчество артиста, сплотятся и направят ему позитивную энергию. Достаточно помолиться, хорошо подумать об этом человеке, вспомнить теплые и добрые моменты. А вообще у Носкова очень много друзей, и люди уже подключились, чтобы ему помочь".

По словам медиума, за всю жизнь артист перенес много заболеваний и крепким здоровьем похвастаться не может. "Вижу, что это человек с великим сердцем и чувством духовности, поэтому ему хочется помочь. Николай прошел очень тернистый жизненный путь, у него практически не было комфортных моментов, он как будто выпотрошен. У него тонкая душевная организация, поэтому все испытания, которые пришлись на его долю, отразились на состоянии певца", – уверена таролог.

"Сейчас я не вижу у него энергии физического объекта, но у него сильная энергия духа, воли и любви. Подключены все силы и лучшие врачи, чтобы спасти его. В данный момент все зависит от его желания жить. Только это поможет ему преодолеть тяжелую болезнь", – добавила она.