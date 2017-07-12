Фандера тащит на себе брак с Янковским
Рассмотреть их дуэт с помощью астрологии решил наш эксперт, звездный астролог Алексей Фандеев.
Филипп появился на свет 10 октября 1968 года (Весы). Он рос в творческой кинематографической семье, оба родителя были популярными и востребованными актерами, которых будущий артист весьма часто видел по телевизору.
Венера Филиппа находится в соединении с Нептуном, а говорит о том, что деньги и любовь женщин хорошо связать с творчеством (кинематографом), но из-за оппозиции к Луне есть сложности в построении семьи из-за желания иметь свободные отношения. Обычно эта карта называется песочные часы: с одной стороны – желание иметь семью, с другой – стремление к свободным отношениям. Человек не может найти баланс.
Оксана Фандера тоже родилась в семье актеров 7 ноября 1967 года (Скорпион). Солнце в ее гороскопе находится в соединении с Нептуном. Такое положение планет гарантирует человеку успех в творческих профессиях, но требует постоянного жертвования собой и своими интересами. Кармический узел Оксаны соединяется с Солнцем Филиппа, что говорит о "долге" и возможности отработать его в этой жизни через реализацию своего супруга.
"Мы были абсолютно разные по темпераменту, – откровенничает Фандера. – Этот прекрасный, немолодой, но очень умный человек разыграл любовь на троих: была еще одна девушка, кроме меня. Я об этом не знала. Он очень красиво ухаживал за мной, давал понять, что я одна, а потом все выяснилось. В моей жизни было много неожиданных, красивых, а иногда и безобразных поступков..."
Оксана не могла предположить, что наряду с головокружительной карьерой (ее и мужа), призами, наградами, главными ролями в культовых спектаклях и фильмах, в ее жизни будет присутствовать постоянный страх за супруга, за сохранение семьи, что ради имиджа клана ей придется лгать родным, коллегам, друзьям и прессе.
В семье Янковских вообще не принято выносить сор из избы. Много лет Янковские скрывали тяжелую наркозависимость Филиппа. Информацию о недуге распространил Марк Рудинштейн, который написал об этом в своей книге. Точно так же семья долго скрывала болезнь Филиппа, но информация тоже попала в прессу. Янковские всеми силами поддерживают имидж успешной и многогранной династии.
Солнце Филиппа находится в оппозиции к
ретро Сатурну (родительские установки), что говорит о многих внутренних
проблемах его семьи, о вышеперечисленных "скелетах в шкафу". Но несмотря на
это, его Солнце находится в королевском градусе семейного счастья, так что брак
принесет только богатство и успех. Венера Оксаны соединяется с его Ураном
(планетой эксцентриков, свободы). Это объясняет высокий порог чувствительности
к выходкам ее мужа и возможность понимания и принятия его самых непонятных поступков.
"Я никогда не мучаю Филиппа ревностью, подозрениями. Не выясняю отношений, не
диктую своих условий, не ставлю ультиматумов, понимая, что творческий человек
должен быть свободен", – говорит в своих интервью Оксана о Филиппе.
Ее Юпитер соединяется с его Марсом, что говорит об успехе в одном поле деятельности и поэтому, являясь планетой социальной реализации, Оксана получила через этот брак хорошую реализацию в социуме, а в свою очередь Филипп получил супругу, которая полностью приняла правила его клана, и его самого – со всеми недостатками. Можно сказать, что именно Оксана держит эти отношения. Она понимает, что успешный брак – это одна работа, как и ее роли в кино.
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