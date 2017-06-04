Чуриковой посоветовали заняться здоровьем

Предсказательница Галина Янко раскрыла тайны судьбы актрисы Инны Чуриковой. Экстрасенс считает, что у нее могут возникнуть проблемы с опорно-двигательной системой.

Инна Чурикова родилась под Знаком Семи Звезд, что говорит о ее сильном характере и семейности, считает экстрасенс. "Умеет управлять домом, и все держит, как говорится, под контролем. Это очень волевая и сильная женщина. Ей суждено было заниматься культурой, актерская карьера была предначертана судьбой", – рассказала Янко Dni.Ru.



По мнению гадалки, Чуриковой следует обратить внимание на здоровье. "Я вижу заболевания опорно-двигательной системы. Актрисе нужно особенно беречь руки и ноги от переохлаждения. Возможны заболевания артроз. Не рекомендуется переохлаждаться, а в летнее время все же вечерами одеваться теплее", – предостерегла ясновидящая.

Янко считает, что Чуриковой не стоит особенно беспокоиться за состояние здоровья мужа. "Он не жалуется. Внимание следует обратить только на вегетососудистые заболевания", – отметила экстрасенс.

Ясновидящая выразила уверенность, что Инна Чурикова – долгожитель. "Ее брак с мужем по-настоящему счастливый, и вместе они будут до конца своих дней. Конфликтов в их семье мало, все они решаются сообща. Были конечно и серьезные разочарования, но пара быстро с ними справлялась. Муж постоянно следует за Инной. Могу сказать, что ему нужно обратить внимание на сердце и сосуды", – добавила она.

По словам гадалки, Чуриковой по жизни сопутствует удача. "Она как будто сидит на Золотом Троне. Все звезды и успех обращены к ней", – поразилась Янко.

Что касается отношений с мужем – то тут взаимопонимание и согласие и в первую очередь это исходит уже из возраста, считает предсказательница. "Отношения уже устаканились давно. Не вижу, что кто то из супругов обращает активное внимание на лица противоположного пола. А вот именно на Инну – часто засматриваются молодые мужчины. Несмотря на возраст в ней очень сильная энергетика", – заключила она.

