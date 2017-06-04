Чуриковой посоветовали заняться здоровьем

Бойня под Тверью Двойной теракт в Лондоне Эксклюзив Реновация жилья Дом-2

Самое читаемое

Возмущенные зрители покинули концерт Пугачевой
Жена застала Малахова спящим с Бузовой
Пригожин огорошил известием о Максаковой
В семье звезды "Дома-2" случилось страшное горе
Родная сестра Жанны Фриске борется с раком
партнеры
Воскресенье 4 июня
Лента новостей
13:03
"Мобильная медицина" прокатилась по Ярославщине
12:29
ОНФ высадил 400 тысяч деревьев
12:29
Невеста Тарасова заговорила о беременности
11:31
Афганец жестоко расправился с русским мальчиком в Германии
11:13
Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Лондоне
11:04
Третий теракт за три месяца ужаснул Великобританию
11:00
Во время финала ЛЧ из-за взрыва случилась страшная давка (видео)
10:32
Названа дата "Прямой линии" с Путиным
10:28
В бойне под Тверью погибли девять человек
10:11
"ИГ" устроило серию терактов в сердце Лондона
17:56
В Москве поймали угонщиков Mercedes
17:46
Развратное празднование тачдауна попало на видео
17:43
Самолет ООН разбился в Сомали
16:57
На юго-западе Москвы произошел пожар
16:30
Глюк'оZа получила по лицу
15:57
Украина готовится к мгновенному захвату Донбасса
15:28
Путин вручил премию писателю Гранину
15:01
Названы самые грязные регионы России
14:35
В аэропорту Киева по запросу Интерпола задержали россиянина
14:23
Сбербанк сообщил о массовых атаках
14:06
У Собчак заподозрили новую беременность
13:50
В жуткой аварии под Рязанью пострадали 22 человека
13:46
Красная площадь превратилась в книжную ярмарку
13:23
Зара слегла под капельницу после концерта
12:56
Юных хулиганов перевоспитают персональные наставники
12:56
В Петербурге насмерть замерзла женщина
12:50
Названа самая востребованная в России профессия
12:02
В московских аэропортах массово задерживают рейсы
11:49
В Петербурге в BMW нашли труп мужчины
11:35
Синоптики предупредили москвичей об ухудшении погоды
11:23
Водонаеву задержали в аэропорту Минска
11:04
Дайнеко прячется после угроз
10:40
Воробьев открыл Бузовой глаза на плагиат
10:11
Москва отчитала Вашингтон за бессмысленные санкции
10:00
Как хоронили "Кирпича" Сапрыкина
21:58
Жителей Подмосковья предупредили о похолодании до -20
21:56
Неумеющий лежать кот удивил Сеть
21:48
Задержанная Довлатова об инциденте: Меня жестоко наказали
21:24
Польшу избрали членом Совбеза ООН
21:17
В Китае черепаха разбила иномарку (видео)
20:59
На скандалистку Божену Рынскую нашли управу
20:56
Знаменитый теннисист получил страшную травму на корте (видео)
20:32
Актера Державина срочно госпитализировали
20:27
У стен Кремля задержали "Сталина"
20:18
Украина "натравила" экстрасенсов на Януковича
20:07
Чем Путин покорил гостей питерского форума
19:25
Умер балетмейстер Мариинки Сергей Вихарев
19:12
Найден способ полностью избавиться от аллергии
18:59
В Москве у станции метро загорелся автобус (видео)
18:55
Саакашвили предсказал печальное будущее Порошенко
18:44
Финансовые проблемы довели до отчаяния Грачевского
18:37
Ученые побороли самый загадочный тип рака
18:19
Путин прописал таблетки американским истеричкам
18:07
В Италии поймали самого неуловимого мафиози
18:00
Экипаж МКС вернулся на Землю (видео)
17:50
Вайкуле врезала наглым фонограмщикам
17:38
Виталий Кличко записался в "асфальтоукладчики" (видео)
17:26
Партнер покалечил столичного миллиардера в подворотне
17:05
В Москве загорелась воинская часть
17:01
Беркова вышла замуж за Стоянова
16:50
Солнцев страдает из-за жуткой пластической операции
16:42
Путин пошутил по поводу климатического демарша Трампа
16:40
Офицер-герой спас женщину с ребенком от пьяного соседа
16:39
Вся правда о будущем ребенке 77-летнего Виторгана
16:24
Известный политик ловко унизил Украину
16:23
В Калининграде истребитель подняли на перехват разведчиков США
16:15
Володин: Американский бизнес заинтересован в сотрудничестве с Россией
16:06
Сборная России понесла большую потерю перед Кубком конфедераций
15:52
Детектор лжи для Дмитрия Шепелева
15:49
Сорванная на Рублевке крыша догнала семь элитных авто
15:37
Путин предложил молодежи подумать над образом будущего
15:36
В Москве в перестрелке пострадал миллиардер
15:35
Синоптики объяснили июньский снегопад
15:31
Мощный экстрасенс спасает жизнь звезды "Дома-2"
15:14
Трамп до боли "отрукопожатил" премьера Вьетнама
15:07
Шокирующие признания бывшего директора Джигурды
15:05
Пьяный сибиряк устроил дебош в аэропорту (видео)
15:01
Сын Максаковой и Вороненкова вызвал фурор
14:50
Мажор разбил элитный спорткар на юге Москвы
14:42
71-летний Якубович прилюдно миловался с юной красавицей
14:36
Пользователям Windows предлагают "смертельное" обновление
14:31
Российская семья потратила на перелет 1,7 миллиона рублей
14:29
В Перми пранкера приговорили к реальному сроку
14:13
Что случилось с лицом Заворотнюк
14:12
Путин попросил помощи у американцев
14:09
Дом Мэрилин Монро продан за скромные $7,2 млн
14:05
Выборы руководства РАН должны пройти по-новому
14:04
Юлия Михальчик пожаловалась на бывшего мужа
14:01
Дочь "толстенькой" Гагариной ведет себя странно
13:59
К Земле мчится недавно открытая комета
13:41
В крупном ДТП под Москвой пострадал чемпион мира
13:34
Шувалов рассказал о "болезни" Путина
13:27
У Брэда Питта появились новые дети
13:09
Бондарчук требует 250 миллионов на "Притяжение-2"
13:02
У Вячеслава Малафеева нашли подпольное казино
12:59
Чай помогает женщинам бороться с раком
12:48
В московском кафе уборщица избила подполковника
12:44
10 правил здорового образа жизни
12:39
Подробности расстрела обвиняемого в покушении на Путина
12:38
Школьники спасли бабушку от смерти во время урагана
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

У Собчак заподозрили новую беременность
Шокирующие признания бывшего директора Джигурды
Викторию Боню назвали идеальной любовницей
Актера Державина срочно госпитализировали
Водонаеву задержали в аэропорту Минска
Абрамович пришел посмотреть на голых актеров
Гороскоп

Чуриковой посоветовали заняться здоровьем

Инна Чурикова. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalia Shakhanova
Предсказательница Галина Янко раскрыла тайны судьбы актрисы Инны Чуриковой. Экстрасенс считает, что у нее могут возникнуть проблемы с опорно-двигательной системой.
прочитано 685 раз

Инна Чурикова родилась под Знаком Семи Звезд, что говорит о ее сильном характере и семейности, считает экстрасенс. "Умеет управлять домом, и все держит, как говорится, под контролем. Это очень волевая и сильная женщина. Ей суждено было заниматься культурой, актерская карьера была предначертана судьбой", – рассказала Янко Dni.Ru.

ПО ТЕМЕ

Инна Чурикова стала британкой

Инна Чурикова расплакалась от отчаяния

Чурикова показала класс юным акулам пера

По мнению гадалки, Чуриковой следует обратить внимание на здоровье. "Я вижу заболевания опорно-двигательной системы. Актрисе нужно особенно беречь руки и ноги от переохлаждения. Возможны заболевания артроз. Не рекомендуется переохлаждаться, а в летнее время все же вечерами одеваться теплее", – предостерегла ясновидящая.

Янко считает, что Чуриковой не стоит особенно беспокоиться за состояние здоровья мужа. "Он не жалуется. Внимание следует обратить только на вегетососудистые заболевания", – отметила экстрасенс.

Ясновидящая выразила уверенность, что Инна Чурикова – долгожитель. "Ее брак с мужем по-настоящему счастливый, и вместе они будут до конца своих дней. Конфликтов в их семье мало, все они решаются сообща. Были конечно и серьезные разочарования, но пара быстро с ними справлялась. Муж постоянно следует за Инной. Могу сказать, что ему нужно обратить внимание на сердце и сосуды", – добавила она.

По словам гадалки, Чуриковой по жизни сопутствует удача. "Она как будто сидит на Золотом Троне. Все звезды и успех обращены к ней", – поразилась Янко.

Что касается отношений с мужем – то тут взаимопонимание и согласие и в первую очередь это исходит уже из возраста, считает предсказательница. "Отношения уже устаканились давно. Не вижу, что кто то из супругов обращает активное внимание на лица противоположного пола. А вот именно на Инну – часто засматриваются молодые мужчины. Несмотря на возраст в ней очень сильная энергетика", – заключила она.

4 июня 2017, 10:43
ФОТОРЕПОРТАЖ

Чурикова предстала перед иностранным продюсером во всей красе

567

комментарии

Политика

Украина готовится к мгновенному захвату Донбасса
Москва отчитала Вашингтон за бессмысленные санкции
Саакашвили предсказал печальное будущее Порошенко
Чем Путин покорил гостей питерского форума

Шоу-бизнес

Пугачева и Галкин получили европейские паспорта
Невеста Тарасова заговорила о беременности
Глюк'оZа получила по лицу
У Собчак заподозрили новую беременность

Проишествия

Врач из России спас пострадавшую при теракте в Лондоне
Афганец жестоко расправился с русским мальчиком в Германии
В Италии поймали самого неуловимого мафиози
Партнер покалечил столичного миллиардера в подворотне

Lifestyle

Актера Державина срочно госпитализировали
Вайкуле врезала наглым фонограмщикам
Бондарчук требует 250 миллионов на "Притяжение-2"
Абрамович пришел посмотреть на голых актеров
Политика

Москва отчитала Вашингтон за бессмысленные санкции

С резкой критикой политики США выступил представитель России в ООН
Шоу-бизнес

Водонаеву задержали в аэропорту Минска

Разбирательство длилось порядка 11 часов
Шоу-бизнес

Зара слегла под капельницу после концерта

Певица поняла, что нужно больше отдыхать
Шоу-бизнес

У Собчак заподозрили новую беременность

Необычный снимок удивил пользователей Сети

Гороскоп

Чуриковой посоветовали заняться здоровьем
Крюков с женой покинут Россию
Викторию Боню назвали идеальной любовницей
Гороскоп здоровья на июнь

Фоторепортажи

71-летний Якубович прилюдно миловался с юной красавицей
Украина отвергла российских знаменитостей
Дапкунайте стала звездой на премьере в Москве
Шпица и Лель оторвались на девичнике Валерии Гай Германики

Спорт

Во время финала ЛЧ из-за взрыва случилась страшная давка (видео)
Развратное празднование тачдауна попало на видео
Сборная России понесла большую потерю перед Кубком конфедераций
Надпись на груди гимнастки Мельниковой вызвала скандал

Регионы

Укрывшаяся под одеялом женщина спаслась от тверского стрелка
Названы самые грязные регионы России
Юных хулиганов перевоспитают персональные наставники
В бойне под Тверью погибли девять человек
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru