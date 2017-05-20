Инна Чурикова стала британкой

Звезда фильмов "Ширли-мырли" и "Курочка Ряба" обосновалась в центре Лондона. В Театре Наций она сыграла королеву Елизавету II.

Театр Наций в течение месяца выпустил две премьеры, каждая из которых стала ярким событием завершающегося сезона. Билеты на "Цирк" Максима Диденко и "Аудиенцию" Глеба Панфилова проданы на все ближайшие спектакли, хотя цены на них доходят до 14 тысяч рублей.

И этому есть объяснение. Театр Наций аккумулирует в себе все лучшее, что есть сегодня. Для спектакля "Аудиенция", например, были приглашены многие "ленкомовцы" во главе с Инной Чуриковой. За более чем полвека на сцене она появилась всего в двух десятках спектаклей, поэтому интерес к новой работе был огромный.

В основе сюжета – маленькая подробность из жизни британского монарха. Каждый вторник в 18 часов к нему приходят премьер-министры страны, чтобы обсудить текущие события в стране и мире. Они не обязаны это делать, но традиции изменять нельзя. За 65 лет правления королевы Елизаветы II в Великобритании сменилось 14 премьер-министров. Рекорд! Вместе с ними менялась и Елизавета.

На протяжении трех часов Инна Чурикова на сцене преображается внешне и внутренне. Она проходит путь от робкой, зажатой, не знающей церемониала юной королевы, которая вопреки правилам впервые предложила премьер-министру присесть, до жестоко властного монарха, наделенного, по выражению ее героини, "правом править и вершить судьбы людей и мира".

Елизавета II на троне, как известно, с 1952 года – это рекорд для Британии. За годы ее царствования случалось всякое – война за Суэцкий канал, на которую монарх дал согласие, скандал с принцессой Дианой, утечка из Букингемского дворца нелицеприятных суждений о действующем премьер-министре Маргарет Тетчер, произошедшая вопреки обязанности монарха избегать высказывать свои симпатии. И посмотреть реакцию на все это самой королевы, которую мы привыкли видеть на экране улыбающейся и машущей всем рукой, крайне любопытно.

Спектакль, который поставил Глеб Панфилов, это пример настоящего психологического театра. Инне Чуриковой удается передать всю гамму чувств – смятение, негодование, робость, растерянность, восторг, страх. Она точна и аристократична в каждом жесте, в каждой фразе. Чурикова показывает характер и монарха, и простого человек, которому не хочется пускать в дом толпы туристов и жертвовать любимой яхтой. Монарха сильного и слабого, который может заболеть, умеет грустить и кричать,

Вместе с партнерами по сцене Инна Чурикова создает органичный ансамбль, в котором все выверено и слажено. Даже удивительно, как за несколько минут на сцене актерам, играющим премьер-министров, удается остроумно и ярко передать характер своих героев. Истерично-жесткая Маргарет Тетчер, придурковатый, помешанный на телефонах и селфи Дэвид Кэмерон, ошарашенный начинающийся болезнью Альцгеймера Гарольд Уилсон... Поражает даже внешнее сходство актеров со своими персонажами.

Действие спектакля развивается нелинейно. Детские воспоминания Елизаветы II сменяются ее встречей с Гарольдом Иденом, Букингемский дворец – королевской дачей Балморал в Шотландии, а закрытая для посторонних комната для аудиенцией – знакомым всем видом на памятник королеве Виктории в центре Лондона. Неизменны лишь вторничные встречи королевы на креслах, на которых сиживал еще ее отец Георг. На них менялась обивка, их проверяли на наличие прослушивающих устройств – все согласно моде. Соответствует ей и Елизавета – при всей внешний консервативности. У нее даже появился мобильный телефон, на который внуки, как и у любой бабушки, поставили модную попсовую мелодию звонка и которым она не умеет, конечно же, пользоваться...

Кажется, что исторические события, которые упоминаются в спектакле, всем хорошо знакомы из учебников. Но они здесь – больше фон для того, чтобы показать характер, настроение, эмоции главных действующих лиц. Особый интерес вызывает их реакция на российские реалии. Королева и премьер обсуждают, что за человек Михаил Горбачев и можно ли с ним иметь дело, смакуют его фирменную фразу "процесс пошел", обсуждают случившийся после смерти Сталина в Москве хаос, очаровываются "майором Гагариным".

Драматург – знаток британского двора – Питер Морган специально под Инну Михайловну адаптировал и дописал пьесу, добавив туда понятных российскому зрителю реалий. Ведь вряд ли же на Бродвее, где спектакль шел два года, из уст игравшей в нем Хелен Миррен так же остроумно и тонко звучала, например, фраза: "В Лондоне тепло, цветут магнолии, а в Москве плохая погода и идет дождь".

Спектакли и фильмы о ныне живущих, реально существующих людях ставить трудно. Всегда же найдутся знатоки, которые упрекнут в неточностях. И, тем не менее, фигура Елизаветы II остается желанной у драматургов и сценаристов. Вспоминается биографическая драма Стивена Фрирза "Королева", спектакль Константина Богомолова "Юбилей ювелира" в МХТ им. Чехова...

Но постановка Глеба Панфилова – явление особенного порядка. Ее можно назвать этапым, веховым событием в театральном мире. А занятая в ней Инна Чурикова доказала всем, что королева – именно она. Не только по роли, но и по статусу в театральном мире.

