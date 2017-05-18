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Гороскоп

Варум и Агутин не могут быть вместе

Анджелика Варум и Леонид Агутин. Фото: dni.ru
По всем канонам классической астрологии пара Леонида Агутина и Анжелики Варум как лед и пламя – не могут быть вместе. Она – Воздух/Земля, где движущая сила – это люди, общение, информация, практичность. Он – Вода/Вода, где движущая сила – эмоции и жажда контроля. Поэтому при недостатке понимания такие пары обычно сталкиваются с отсутствием ограничений и распущенности с его стороны, и страхом серьезных отношений и драматизмом – с ее.
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Специально для Dni.Ru звездный астролог Алексей Фандеев составил гороскоп этой пары чтобы понять, как им удается так долго сохранять семью.

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У Варум и Агутина нашлись увлечения на стороне

Агутин по Солнцу Рак и имеет стеллиум в этом знаке. Рак как знак семьи отягощен напряжением Марса и Луны. Личные планеты, которые отвечают за волю и семью находятся в конфронтации. Если не домашний тиран, то в любом случае – деспот.

В программе "Наедине со всеми" Леонид разоткровенничался и рассказал, как давил на Варум, когда их отношения только начинались. "Когда мы начали встречаться и жить вместе, я был главный во всем. В этом я видел свое предназначение. Думал, что это моя маленькая девочка, которой я все объясню: как надо петь, как должен играть оркестр. Мол, я крутой, на меня можно положиться. И она терпеливо – год, второй, третий, – все это выносила. Просто она не стала травмировать мою психику самца и признаваться в том, что все умеет", – однажды рассказал он.

Венера у Агутина во Льве. Любит женщин, которые могут подать себя, артистичных, ярких и сильных. Поэтому выбирая Агутина, Варум с помощью гибкости и ловкости не только смогла вынести раздвоенность Леонида и стать его женой, но и быть одновременно и любовницей, и коллегой, и другом.

Анжелика Варум по Солнцу Близнецы, а это самый дружелюбный и легко приспосабливаемый знак зодиака. В одном из интервью Варум сказала: "Вообще, плакать и стенать – это не мой стиль, я очень люблю жизнь и, по счастью, лишена каких бы то ни было иллюзий относительно жизнеустройства. Я очень люблю мою семью и надеюсь, что она не разобьется ни о кризис среднего возраста, ни о темперамент моего мужа, ни о мое самолюбие. Просто в какой-то момент находишь человека, которого понимаешь, как самого себя. А дальше следует вереница компромиссов, на которые ты идешь только для того, чтобы этот человек был рядом. Потому что для тебя это важно. И когда возникают сложные моменты, то вы оба ищете пути выхода, потому что понимаете, ради чего".

Как женщине с Марсом в Стрельце Анжелике пришелся по вкусу образ Агутина – философа-бродяги, и с тех пор она следит за его имиджем. Она большой мастер в этих вопросах. Ведь ее Марс соединен с парсом фортуны, а это значит, что ее советы приносят успех ее мужчине. Главное – вовремя прислушаться. Ее давнее увлечение покером и преферансом, позволяющее ей делать крупные выигрыши, тому доказательство.

Более глубокий анализ совместимости по кармическим узлам показывает, что Анжелика Варум проходит развитие в паре от практичности до растворения в партнере. Необходимо перестать избегать более глубоких чувств и не бояться потерять независимость и свободу. У Агутина трансформация идет через развитие ответственности и совместного взаимодействия. Необходимо отпустить жажду контроля и действовать разумно.

Как видим, секрет любви этой пары заключается в том, что влюбленные должны быть противоположностями. Отдаленность является причиной взаимного влечения.

Напротив, как только они становятся очень близки, начинают ссорится, ворчать и злиться. Даже если и ссорятся, то это становится основой для их союза и творчества. Так был снят клип на совместную песню "Если ты когда-нибудь меня простишь". Так вот, песня эта про то, что ссорится не надо. И тем самым они снова создают дистанцию между собой. Как только появляется дистанция, между ними снова возникает влечение. Так они и живут в этом ритме: сближение-отдаление, сближение-отдаление.

18 мая 2017, 12:09

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