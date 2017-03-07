Больному Диме Билану дали год

Диме Билану можно позавидовать, считает ясновидящая Галина Янко. Однако, по ее словам, лечение разболевшегося артиста займет около года.

"Я уверена, что у Билана не такая серьезная болезнь, как пытаются преподнести некоторые СМИ, – рассказала Dni.Ru Галина Янко. – Певец обязательно выздоровеет, но, к сожалению, для этого потребуется немало времени. Я вижу, что для окончательного выздоровления Билану потребуется посвятить этому вопросу почти весь этот год. Одной операцией здесь не обойдется – следует провести две. В связи с этим Диме предстоит непростой год, хотя симптомы болезни будут беспокоить его достаточно редко, на выздоровление потребуется потратить много времени и других ресурсов, придется отложить какие-то творческие планы".

По словам гадалки, Билану можно позавидовать. "В карьере и финансах у него уже все складывается как нельзя лучше, и Дима будет продолжать в таком же духе. Единственная сфера жизни, в которой пока не сложилось – это любовь. Однако я вижу, что он обязательно встретит свою вторую половинку. Произойдет это нескоро, точно не в ближайшие два-три года. Детей у него вижу двое: мальчика и девочку", – сказала она.

Идём значит на поправку ���� /So, I am getting better ���� Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) Дек 16 2016 в 2:56 PST

Ранее певец сообщил, что у него проблемы со здоровьем. Из-за плохого самочувствия он не может посещать крупные мероприятия. В недавнем интервью Билан рассказал, что в последнее время у него были "адские боли". У артиста немели пальцы рук.

"Я не мог делать элементарные вещи: застегивать молнии, открывать кошелек, держать что-то в руке. Не мог спать из-за всего этого. Когда обратился к медикам, не мог полчаса лечь на МРТ – препараты не действовали", – вспоминает исхудавший Билан. Мануальный терапевт нашел у него не три, а пять грыж на позвоночнике. "Сейчас мне лучше, уверяю, что после отдыха, который считаю в данном случае необходимым, вернусь и займусь лечением вплотную", – пообещал певец.