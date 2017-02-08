Садальский вернется к взрослой дочери

Станислав Садальский – безусловно, яркая личность. Как и у каждого незаурядного человека, у него очень интересная судьба. В каких-то сферах жизни он всегда будет победителем, а в других ему повезет меньше. Несмотря на то, что артисту уже 65 лет, впереди у него много разных событий и перемен. Поклонники Садальского никогда не заскучают от отсутствия новостей из его жизни.

"Надо сказать, что у Станислава было не самое счастливое детство. Так как в 12 лет он остался без матери, а после этого был сдан отцом в интернат, он недополучил родительской ласки и заботы, навсегда разучился доверять людям. Это сильно сказалось на его личной жизни. К сожалению, я вижу, что до конца своей жизни Станислав будет одинок, но он и не стремится создать семью. Однако в его жизни еще будет роман с женщиной, но настоящей любви и близости в этих отношениях не зародится. В какой-то момент актеру захочется наладить контакт со своей взрослой дочерью, которую он видел всего несколько раз в жизни. У него получится это сделать, и в нем заиграют отцовские чувства, но состоится ли настоящее сближение отца и дочери, сказать тяжело", – рассказала Dni.Ru ясновидящая Галина Янко.

По ее словам, в карьере Садальского ждет только успех. "У него масса идей, которые он всерьез намерен осуществить. Причем это будут проекты не только в сфере шоу-бизнеса, но и предпринимательские инициативы, и какие-то интересные работы в сфере искусства. Буквально в ближайшее время имя Станислава окажется у всех на устах в связи с его активной деятельностью, – уверена она. – Что касается здоровья, то серьезных проблем у Садальского не предвидится. Однако какое-то время его будут мучить боли в костях и суставах, но он успешно преодолеет этот недуг, не без медицинского вмешательства".