Садальский показал Максакову в купальнике

Станислав Садальский опять отличился. На этот раз скандально известный актер опубликовал пикантное фото, на котором запечатлена актриса Людмила Максакова в купальнике.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Станислав Садальский опубликовал фотографию, на которой заснял карточку, изображающую Людмилу Максакову и Андрея Вознесенского, стоящих по щиколотки в воде. При этом популярная актриса демонстрирует стройную фигуру в светлом купальнике.

Садальский сопроводил публикацию стихотворением. "Это было у моря, где ажурная пена, Где встречается редко городской экипаж... Королева играла – в башне замка – Шопена, И, внимая Шопену, полюбил ее паж. Было все очень просто, было все очень мило: Королева просила перерезать гранат, И дала половину, и пажа истомила, И пажа полюбила, вся в мотивах сонат. А потом отдавалась, отдавалась грозово, До восхода рабыней проспала госпожа... Это было у моря, где волна бирюзова, Где ажурная пена и соната пажа", – письменно продекламировал Игоря Северянина Садальский.

Многочисленные подписчики немедленно оценили публикацию актера одобрительными комментариями. "Спасибо за Северянина... А еще: Ананасы в шампанском!!!", "Купальник 🍓", "Нравится все: и фото; и стихи; и настроение", "На рижском взморье воздух чист, да и люди тоже были под стать!!!", "Максакова стройняшка была , кто бы сомневался))))" – высказались о публикации комментаторы.

Фото опубликовано Станислав Садальский (@stassadal) Янв 29 2017 в 9:13 PST

Нашлись и те, кто припомнил недавнюю передачу Юлии Меньшовой "Наедине со всеми", где вышеозначенная Людмила Максакова повела себя весьма некрасиво. Тогда артистка буквально сорвала запись популярной программы. Максакова не давала и слова вставить Меньшовой, перебивала, демонстративно смотрела на часы, а потом и вовсе завила, что это интервью никогда не выйдет в эфир.