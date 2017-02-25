Довлатову предупредили о ссорах в семье из-за четвертого ребенка

Алла Довлатова для многих является примером современной и успешной женщины, которой удается совмещать карьеру и семейную жизнь. Она является не только талантливым спикером и актрисой, но и любящей и заботливой мамой.

"Свое настоящее счастье Алла находит именно в материнстве и воспитании детей, поэтому новость о том, что она ждет четвертого ребенка, очень вдохновила и обрадовала радиоведущую. Сама по знаку зодиака Алла (настоящее имя Марина) – Лев – магнетически влияет на мужчин. Ее первый муж до сих пор не может забыть Аллу. Сама по натуре Алла женственная и невероятно остроумная. Что явно способствует ее карьере, как ведущей", - рассказала Dni.Ru ясновидящая Галина Янко.



По словам гадалки, беременность Аллы будет протекать гармонично, без каких-либо проблем. "В последние месяцы беременности Алла будет периодически нервничать, лучше оставить эти беспочвенные переживания. Также в занятиях спортом в течение беременности следует соблюдать умеренность", – предупреждает она.

Публикация от Алла (@alla_dovlatova) Фев 24 2017 в 6:09 PST

"После рождения ребенка Алла ненадолго оставит работу, но быстро вернется. Сейчас она вполне комфортно себя чувствует на работе, несмотря на свое положение. Финансовое положение семьи обещает заметно укрепиться. Мужа Аллы ждет существенный финансовый рост после рождения ребенка. Остальные дети Аллы быстро привяжутся к новорожденному, а она целиком уйдет в заботы о малыше. Однако, в связи с этим старшим детям Аллы будет периодически не хватать ее внимания, отчего возможны конфликты", - добавила Янко.