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Астрологический прогноз с 13 по 19 февраля 2017 года

Михаил Чистяков. Фото: Центр прогнозирования и психологии "АструС"
Основное астрологическое событие наступившей недели – срединная точка между двумя затмениями – лунным, которое было на прошлой неделе, и солнечным, которое ожидает нас 26 февраля. Сама эта точка приходится на 18 февраля.
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Астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков напоминает, что между затмениями не стоит затевать никаких дел – это время пустоты.

ОВЕН

Наступившая неделя вряд ли порадует типичных Овнов высокими результатами – уже с понедельника вас завалят монотонной и скучной работой. Со вторника по среду вам придется разбираться в коллективных делах. Вторая половина недели таит в себе определенную опасность – не лезьте на рожон, не поддавайтесь на провокации.

ТЕЛЕЦ

Постарайтесь побольше успеть в первый же рабочий день – у вас будет получаться все, за что вы ни возьметесь. Уже во вторник вам придется заняться обычной рутиной. Во второй половине недели есть опасность испортить отношения со своими товарищами. На выходных откажитесь от любого экстрима.

БЛИЗНЕЦЫ

Если у вас запланированы важные мероприятия, не спешите проводить их в первый же день недели. Лучше в это время заниматься домашними делами. Наиболее благоприятное для вас время – вторник и среда. В порыве вдохновения вы способны создать шедевр. Вторая половина недели будет не так удачна, как первая. 

РАК

Понедельник может оказаться обманчиво активным – будет много движения, звонков, сообщений, но уже во вторник они сойдут на нет. Тогда можно будет заняться более спокойными делами. Активность проснется с четверга – можно будет воплощать в жизнь свои творческие замыслы. В воскресенье будет лучше заняться своим здоровьем.

ЛЕВ

В понедельник можно будет заняться материальными делами – не исключено, что вам даже выплатят премию. Вторник и среда пройдут в разъездах – в это время можно узнать что-то новенькое. С четверга ожидается некоторый спад активности. В субботу лучше никуда не ходить, посвятить этот день дому. Воскресенье благоприятно для романтического приключения.

ДЕВА

С первого же рабочего дня вы способны взять бразды правления в свои руки – ни для кого неделя не начинается так хорошо, как для вас. Следующие дни будут удачны в материальном отношении. Вторая половина недели принесет много движения – например, вас могут отправить в местную командировку. Воскресенье для отдыха под родной крышей.

ВЕСЫ

Понедельник может показаться вам достаточно тяжелым днем, поэтому ничего страшного, если свои планы вы начнете реализовывать со вторника, когда к вам придет второе дыхание. Все последующие дни пройдут для вас превосходно. В субботу не ходите по магазинам – только зря потратите деньги. Воскресенье благоприятно для гостей.

СКОРПИОН

Наступившая неделя делится у вас ровно пополам – первая пройдет со знаком минус, а вторая с безусловным плюсом. Поэтому, если и планировать на неделе важные мероприятия, то только начиная с четверга, до этого вы будете чувствовать себя не в своей тарелке. Зато выходные дни в вашем полном распоряжении.

СТРЕЛЕЦ

В понедельник не стоит долго спать и долго раскачиваться – своим ударным трудом вы сможете заткнуть за пояс всех своих конкурентов. Энтузиазм спадет только в четверг – тогда можно уступить лыжню своим более удачливым соперникам. В субботу не следует никуда ходить – отдыхайте дома. А вот воскресенье – для активного отдыха.

КОЗЕРОГ

Вся неделя должна пройти у вас просто замечательно. Первый же рабочий день принесет успех в интеллектуальных делах. Во вторник и среду удача придет к тем, кто работает на производстве. Даже если поближе к выходным вы и почувствуете некоторую слабость, друзья придут к вам на выручку. С ними же можно провести субботу, но в воскресенье лучше ни с кем не общаться.

ВОДОЛЕЙ

Неделя должна сложиться для вас удачно, если вы не будете рисковать в первый же рабочий день. Если вас и тянет на подвиги, для этого прекрасно подходит вторник и среда. В четверг вы возьмете первый приз в производственном соревновании. Воскресный день наилучшим образом подходит для встречи с друзьями.

РЫБЫ

Рыбы не относятся к числу самых отважных знаков Зодиака, и никто не будет вас осуждать за осторожность в первую половину наступившей недели – она будет оправдана. Если вы находитесь в процессе обучения, вторая половина недели как нельзя лучше подходит для этого. Если на выходных вам предложат поработать, польза от этого, безусловно, будет. 

Автор: Светлана Лепешкова13 февраля 2017, 09:18

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