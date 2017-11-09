Больной раком Задорнов ждет смерти

Михаил Задорнов, за состоянием здоровья которого с беспокойством следит буквально вся страна, вновь заставил говорить о себе, после того, как стало известно о его возвращении к православию. Ясновидящая Марианна Абравитова считает, что на этот шаг сатирик решился, предчувствую трагическую развязку своей болезни.

"К моему большому сожалению, ничего хорошего я не вижу. Речи об улучшении или о выздоровлении не идет. Сам он прекрасно осознает то, что происходит, и полностью отдает себе отчет в степени тяжести заболевания. Он адекватен, и естественно в этой ситуации каждый из нас задумывается, что мы оставим после себя. Михаил Задорнов православный человек, и от церкви он наставления уже получил. Никто не знает, когда случится конец, но каждый готовится к этому морально", – огорчила Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.

Рядом с Михаилом есть некий человек – невероятно сильный целитель, уверена медиум. "Он дает артисту облегчение: помогает ему помогает морально и облегчает физическую боль. Но болезнь уже не отступит, точки возврата нет. Если бы не целитель, Задорнову было бы намного тяжелее переносить болезнь физически", – сказала она.

Публикация от Михаил Задорнов (@zadornovmn) Сен 18 2017 в 2:54 PDT

Гадалка назвала Михаила Задорнова очень глубоким человеком. "Он изучал религии всю свою жизнь. Анализировал, прочувствовал, и ощутив энергию, он опять вернулся в православие. Он принял веру, познакомившись со всеми вероисповеданиями. Сейчас его душа находится в покое и умиротворении. Предлагаю всем молится за любимого артиста. Это всегда имеет огромный эффект", – призвала его поклонников Абравитова.

Публикация от Михаил Задорнов (@zadornovmn) Авг 29 2017 в 5:31 PDT

Напомним, в начале октября 2016 года стало известно, что у Михаила Задорнова была диагностирована опухоль головного мозга. Он прошел курс химиотерапии. И, по его словам, лечение в Германии дало результаты. Но для того, что бы полностью выздороветь, артисту нужен покой, поэтому попросил журналистов перестать создавать ажиотаж вокруг его персоны.