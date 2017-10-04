Лариса Долина выйдет замуж в четвертый раз
Лариса Долина уважаемый человек, и, безусловно, очень любима публикой. "Вижу, что будущий 2018 год принесет ей обновление, и это касается скорее нового имиджа и сценического амплуа. Предстоят дейтвительно судьбносные перемены в жизни", - рассказала Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.
Однако новый этап невероятно удачлив как в творчестве, так и в личной жизни. "Вижу конец отношений с третьим мужем Ильей Спициным. Расставание будет очень болезненным для них обоих. Это, кстати, произойдет не одноминутно, а будет тянуться достаточно долго, разрыв будет высоко эмоциональный. Но впереди певицу ждет самый гармоничный, четвертый брак, – показали медиуму карты Таро. – У нее судьбе встреча с невероятно харизматичным человеком с очень сильной энергетикой. Он добавит в ее жизнь и комфорт, и страсть. Такой мужчина может и успокоить, и подпитать новыми мыслями, и отогреть ее уставшую душу".
По словам Абравитовой, с приходом этого человека в жизнь Долиной значительно улучшится ее финансовое положение, так как новый избранник звезды обладает очень высоким статусом. "Все, что сейчас происходит, останется далеко в прошлом, и Лариса совсем скоро обо всем забудет с новым мужчиной. Те разговоры о закулисной жизни ее мужа, которые обсуждает светская тусовка – вовсе не пустые слова. Тема очень неприятная. Тем не менее, их брак нельзя назвать ошибкой. Можно позавидовать глубине чувств и накалу страстей – в их паре все было по-настоящему. Но, к сожалению, все когда-то заканчивается", – добавила она.
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