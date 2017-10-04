Лариса Долина выйдет замуж в четвертый раз

В жизни Ларисы Долиной явно грядут перемены. 2018 год принесет актрисе обновление, принять которое будет непросто.

Лариса Долина уважаемый человек, и, безусловно, очень любима публикой. "Вижу, что будущий 2018 год принесет ей обновление, и это касается скорее нового имиджа и сценического амплуа. Предстоят дейтвительно судьбносные перемены в жизни", - рассказала Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.

Однако новый этап невероятно удачлив как в творчестве, так и в личной жизни. "Вижу конец отношений с третьим мужем Ильей Спициным. Расставание будет очень болезненным для них обоих. Это, кстати, произойдет не одноминутно, а будет тянуться достаточно долго, разрыв будет высоко эмоциональный. Но впереди певицу ждет самый гармоничный, четвертый брак, – показали медиуму карты Таро. – У нее судьбе встреча с невероятно харизматичным человеком с очень сильной энергетикой. Он добавит в ее жизнь и комфорт, и страсть. Такой мужчина может и успокоить, и подпитать новыми мыслями, и отогреть ее уставшую душу".

По словам Абравитовой, с приходом этого человека в жизнь Долиной значительно улучшится ее финансовое положение, так как новый избранник звезды обладает очень высоким статусом. "Все, что сейчас происходит, останется далеко в прошлом, и Лариса совсем скоро обо всем забудет с новым мужчиной. Те разговоры о закулисной жизни ее мужа, которые обсуждает светская тусовка – вовсе не пустые слова. Тема очень неприятная. Тем не менее, их брак нельзя назвать ошибкой. Можно позавидовать глубине чувств и накалу страстей – в их паре все было по-настоящему. Но, к сожалению, все когда-то заканчивается", – добавила она.