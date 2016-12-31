Новогодний ритуал очищения жилья

В преддверии самого ожидаемого праздника – Нового года – хозяйки обычно устраивают генеральную уборку, расчищая все завалы и углы. Однако в это время полезно провести и специальный ритуал, направленный на снятие отрицательной энергетики вашей квартиры.

Dni.Ru публикуют простой способ очищения жилища, который рекомендуют мастера фэншуй. Почему бы и вам не провести подобный ритуал, тем более что для него не потребуется никаких экзотических предметов и особых знаний.

Все что вам нужно:

девять спелых апельсинов;

рюмка коньяка, рома, водки или виски;

вместительная (не менее 1,5 литров) емкость для воды;

букет любимых цветов;

немного свободного времени.





Способ проведения ритуала

Обряд рекомендуется проводить после генеральной уборки, в идеально чистой квартире. Для начала необходимо прочитать любую известную вам молитву либо просто обратиться к Творцу, поблагодарив его за подарки, которые он сделал в прошлом году и попросив не забывать вас в будущем. Затем возьмите предварительно купленный букет цветов и поставьте его строго в середину вашего жилища (можно не только на стол, но и табуретку или тумбочку).

Влейте воду в миску или другую посуду, заполнив ее наполовину; добавьте крепкий алкогольный напиток. Взяв емкость с жидкостью и апельсины, подойдите к входной двери. Сосредоточьте свои мысли на том, что вы хотели бы получить в будущем году, стараясь точно сформулировать свои цели. После чего начните очищать фрукты от шкурок. Плоды отложите в сторону, а кожуру всыпьте в миску с водой.

Начните обход квартиры, выбрав направление по своему желанию. При этом сбрызгивайте жилье апельсиновой водой, мысленно представляя, как все плохое уходит из вашего дома и вашей жизни. Необходимо обойти все комнаты, обильно окропив их жидкостью.

Завершив обход помещений, остановитесь и скажите: "Да пребудет со мной успех во всех начинаниях!", - после чего ритуал фэншуй будет считаться законченным.

Оставшиеся очищенные апельсины съешьте, либо угостите родственников и друзей.